***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarirketimizin 27 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur - Yönetim Kurulu Başkanı : Johannes Petrus Van Kesteren - Yönetim Kurulu Başkan Vekilli : Mehdi El Bok - Yönetim Kurulu Üyesi : James Mark Mattern - Yönetim Kurulu Üyesi : Özgür Orçunus - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ayşe Çolak - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Yusuf Kamil Soner Pay Sahipleri ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938438BIST