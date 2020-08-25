***MSA* *DNISI*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.08.2020 13:10
***MSA******DNISI*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871033
BIST
13:441.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:447,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,4290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:448,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
13:44458,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 458,00
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:42
|INTEM
|14,30
|3.889.836
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.685.351
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.738.906
|% 9,89
|
|DERAS
|8,94
|9.632.119
|% -6,88
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|RAYSG
|6,90
|8.089.131
|% -6,12
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|THYAO
|11,37
|943.655.857
|% 2,62
|
|PETKM
|4,17
|805.874.017
|% 0,72
|
|SASA
|15,78
|573.881.982
|% 5,91
|
|GUSGR
|6,55
|453.637.184
|% 1,71
|
|GSRAY
|3,09
|386.228.033
|% 5,82
|
|PETKM
|4,17
|805.874.017
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,91
|329.638.238
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,08
|356.632.014
|% -2,80
|
|GSRAY
|3,09
|386.228.033
|% 5,82
|
|BJKAS
|3,27
|313.222.194
|% 2,83
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3916
|7,3947
|% 0,23
|
|Euro
|8,7411
|8,7505
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6775
|9,7260
|% 0,67
|
|Frank
|8,1041
|8,1529
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% 0,19
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-5,41
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.034
|3.111
|-17,65
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|-8,54
|
|Çeyrek
|736
|752
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,93
|45,93
|0,29
|