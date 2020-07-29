***MSA* *FADE*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.07.2020 13:50
***MSA******FADE*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.H FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU EKTE YERALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863320
BIST
15:171.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -9,34
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:176,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:178,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:17438,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,43
|Açılış
|: 438,30
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.805.482
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.620.562
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.668.040
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.677.905
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.323.313
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,22
|1.517.854.574
|% -0,71
|
|GUSGR
|6,28
|1.274.535.913
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,20
|910.699.974
|% -0,90
|
|GARAN
|7,29
|679.072.414
|% -1,49
|
|KRDMD
|3,01
|547.288.048
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,20
|910.699.974
|% -0,90
|
|GUSGR
|6,28
|1.274.535.913
|% 5,37
|
|IHLAS
|0,90
|184.254.246
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|237.949.611
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,01
|547.288.048
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0071
|9,0523
|% 0,79
|
|Frank
|7,5581
|7,6036
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,39
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.903
|7,50
|
|Tam
|2.961
|2.986
|7,70
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:30TKNSA
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 660, 307 adet işlem
-
15:28NUGYO
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 247, 178 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KOZAL, KOZAA
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 27 kaybederek (% -1.25 ) 1, 045
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, MERIT, TKURU, KSTUR