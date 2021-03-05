***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2020-31/12/2020 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI KONSOLİDE FAALİYET RAPORU EKTE YERALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915447BIST