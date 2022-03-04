***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞINA AİT SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKTE YERALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007552BIST