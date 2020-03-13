***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
13.03.2020 18:31
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 184.772.875 254.883.923
Satışların Maliyeti
19 -133.907.092 -197.019.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.865.783 57.864.319
BRÜT KAR (ZARAR)
50.865.783 57.864.319
Genel Yönetim Giderleri
20 -33.412.931 -34.267.698
Pazarlama Giderleri
20 -8.371.168 -7.972.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 36.618.031 64.614.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -33.305.145 -59.733.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.394.570 20.504.946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.394.570 20.504.946
Finansman Gelirleri
22 1.986.981 1.778.470
Finansman Giderleri
23 -1.420.151 -859.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.961.400 21.424.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.947.457 -4.460.187
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.073.310 -4.544.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 125.853 83.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.013.943 16.963.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.013.943 16.963.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.013.943 16.963.979
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,37088677 0,62829551
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.410.466 24.226.009
Dönem Karı (Zararı)
10.013.943 16.963.979
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.013.943 16.963.979
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.493.869 5.818.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.024.087 798.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
871.665 664.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 871.665 664.906
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -349.340 -64.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-351.372 -96.849
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.032 31.865
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.947.457 4.460.523
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -40.556
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -40.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.466.735 6.572.339
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -778.490 -488.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -82.757.491 -1.807.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.611 12.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.762.102 -1.819.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 843.337 -674.670
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
843.337 -674.670
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.294 -236.255
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 88.328.673 10.211.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.141.496 -429.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.187.177 10.641.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -182.203 152.777
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.077.151 382.277
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
862.029 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
215.122 382.277
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -56.497 -56.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.451 -911.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.451 -911.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.974.547 29.354.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -381.339 -290.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -3.182.742 -4.838.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.989.944 -499.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.650
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.066.072 -700.193
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.958.523 -673.816
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -107.549 -26.377
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
22 76.128 150.943
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.510 -2.326.521
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.748.686 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4 4.748.686
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.155.997
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -3.155.997
Ödenen Temettüler
16 -4.722.060 0
Ödenen Faiz
23 -1.420.151 -703.164
Alınan Faiz
21 1.564.035 1.532.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.591.032 21.399.888
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.122 -35.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.578.910 21.364.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.717.230 54.352.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.296.140 75.717.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 91.296.140 75.717.230
Finansal Yatırımlar
2.565.097 1.641.673
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.551.620 1.608.377
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 19.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
172.948.104 90.253.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 27.358 31.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 172.920.746 90.221.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5.525.029 5.567.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.525.029 5.567.951
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 533.963 428.769
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
533.963 428.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 118.268 37.104
Diğer Dönen Varlıklar
7.749 7.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 7.749 7.014
ARA TOPLAM
272.994.350 173.653.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
272.994.350 173.653.004
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.614.454
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.614.454
Diğer Alacaklar
570.268 1.370.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 570.268 1.370.684
Maddi Duran Varlıklar
1.194.870 1.420.332
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 834.729 929.015
Taşıtlar
11 142.991 207.049
Mobilya ve Demirbaşlar
11 108.285 111.672
Özel Maliyetler
11 99.129 162.860
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.248.969 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
856.482 838.004
Lisanslar
12 836.508 835.616
Bilgisayar Yazılımları
12 19.974 2.388
Peşin Ödenmiş Giderler
147.421 246.321
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 147.421 246.321
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 822.002 593.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.476.066 6.083.344
TOPLAM VARLIKLAR
279.470.416 179.736.348
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.652.032 1.901.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.652.032 1.901.314
Banka Kredileri
4 6.652.032 1.901.314
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
497.222 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
245.217 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 245.217 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
252.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 252.005
Ticari Borçlar
212.447.311 124.181.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.639.431 497.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 209.807.880 123.683.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 517.737 699.939
Diğer Borçlar
841.607 1.092.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 841.607 1.092.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 56.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 56.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 27.534
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.938.452 1.453.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.815.174 1.330.611
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
222.894.361 129.412.710
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.894.361 129.412.710
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
830.570 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.024 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 610.024 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
220.546 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 220.546 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.214.042 1.695.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.214.042 1.695.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 276.815
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.325.747 1.972.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
226.220.108 131.384.802
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.250.308 48.351.546
Ödenmiş Sermaye
16 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.059.838 -649.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.059.838 -649.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.059.838 -649.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.107.261
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.107.261
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 1.124.541 1.107.261
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.647.095 487.032
Yasal Yedekler
16 1.647.095 487.032
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 14.524.567 3.442.711
Net Dönem Karı veya Zararı
24 10.013.943 16.963.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.250.308 48.351.546
TOPLAM KAYNAKLAR
279.470.416 179.736.348
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -506.397 434.254 2.783.297 712.192 30.423.346 30.423.346
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.778 659.414 -712.192 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.040 1.107.261 17.928.200 17.928.200
Dönem Karı (Zararı)
16.963.979 16.963.979 16.963.979
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.040 1.107.261 964.221 964.221
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.160.063 15.803.916 -16.963.979 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.401 17.280 10.013.943 9.620.822 9.620.822
Dönem Karı (Zararı)
10.013.943 10.013.943 10.013.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.401 17.280 -393.121 -393.121
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.722.060 -4.722.060 -4.722.060
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.013.943 16.963.979
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -410.401 -143.040
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -513.002 -178.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 102.601 35.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
102.601 35.760
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.280 1.107.261
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 21.600 1.384.076
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
21.600 1.384.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.320 -276.815
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16-17 -4.320 -276.815
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-393.121 964.221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.620.822 17.928.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.620.822 17.928.200
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828941
BIST