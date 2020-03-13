***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 184.772.875 254.883.923Satışların Maliyeti19 -133.907.092 -197.019.604TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.865.783 57.864.319BRÜT KAR (ZARAR)50.865.783 57.864.319Genel Yönetim Giderleri20 -33.412.931 -34.267.698Pazarlama Giderleri20 -8.371.168 -7.972.690Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 36.618.031 64.614.019Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -33.305.145 -59.733.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.394.570 20.504.946FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.394.570 20.504.946Finansman Gelirleri22 1.986.981 1.778.470Finansman Giderleri23 -1.420.151 -859.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.961.400 21.424.166Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.947.457 -4.460.187Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -3.073.310 -4.544.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 125.853 83.971SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.013.943 16.963.979DÖNEM KARI (ZARARI)10.013.943 16.963.979Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.013.943 16.963.979Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,37088677 0,62829551Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.410.466 24.226.009Dönem Karı (Zararı)10.013.943 16.963.979Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.013.943 16.963.979Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.493.869 5.818.423Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.024.087 798.534Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler871.665 664.906Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 871.665 664.906Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -349.340 -64.984Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-351.372 -96.849Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.032 31.865Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.947.457 4.460.523Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -40.556Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -40.556İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.466.735 6.572.339Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -778.490 -488.252Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -82.757.491 -1.807.062İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.611 12.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.762.102 -1.819.336Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 843.337 -674.670İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)843.337 -674.670Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -6.294 -236.255Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 88.328.673 10.211.690İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.141.496 -429.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)86.187.177 10.641.047Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -182.203 152.777Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.077.151 382.277İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)862.029 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)215.122 382.277Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -56.497 -56.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.451 -911.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.451 -911.669Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.974.547 29.354.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -381.339 -290.642Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -3.182.742 -4.838.090YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.989.944 -499.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.650Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.066.072 -700.193Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.958.523 -673.816Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -107.549 -26.377Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler22 76.128 150.943FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI170.510 -2.326.521Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.748.686 0Kredilerden Nakit Girişleri4 4.748.686Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.155.997Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -3.155.997Ödenen Temettüler16 -4.722.060 0Ödenen Faiz23 -1.420.151 -703.164Alınan Faiz21 1.564.035 1.532.640YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.591.032 21.399.888Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-12.122 -35.355NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.578.910 21.364.533DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.717.230 54.352.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ91.296.140 75.717.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 91.296.140 75.717.230Finansal Yatırımlar2.565.097 1.641.673Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 13.477 13.477Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 2.551.620 1.608.377Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 19.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar172.948.104 90.253.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 27.358 31.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 172.920.746 90.221.294Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar5.525.029 5.567.951İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.525.029 5.567.951Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 533.963 428.769İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler533.963 428.769Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 118.268 37.104Diğer Dönen Varlıklar7.749 7.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 7.749 7.014ARA TOPLAM272.994.350 173.653.004TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR272.994.350 173.653.004DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.636.054 1.614.454Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.636.054 1.614.454Diğer Alacaklar570.268 1.370.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 570.268 1.370.684Maddi Duran Varlıklar1.194.870 1.420.332Arazi ve Arsalar11 9.736 9.736Tesis, Makine ve Cihazlar11 834.729 929.015Taşıtlar11 142.991 207.049Mobilya ve Demirbaşlar11 108.285 111.672Özel Maliyetler11 99.129 162.860Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.248.969 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar856.482 838.004Lisanslar12 836.508 835.616Bilgisayar Yazılımları12 19.974 2.388Peşin Ödenmiş Giderler147.421 246.321İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 147.421 246.321Ertelenmiş Vergi Varlığı17 822.002 593.549TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.476.066 6.083.344TOPLAM VARLIKLAR279.470.416 179.736.348KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.652.032 1.901.314İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.652.032 1.901.314Banka Kredileri4 6.652.032 1.901.314Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları497.222 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları245.217 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 245.217 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları252.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 252.005Ticari Borçlar212.447.311 124.181.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 2.639.431 497.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 209.807.880 123.683.354Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 517.737 699.939Diğer Borçlar841.607 1.092.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 841.607 1.092.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 56.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 56.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 27.534Kısa Vadeli Karşılıklar1.938.452 1.453.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.815.174 1.330.611Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 123.278 123.278ARA TOPLAM222.894.361 129.412.710TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.894.361 129.412.710UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar830.570 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar610.024 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 610.024 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar220.546 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 220.546 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.214.042 1.695.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.214.042 1.695.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 281.135 276.815TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.325.747 1.972.092TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER226.220.108 131.384.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.250.308 48.351.546Ödenmiş Sermaye16 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.059.838 -649.437Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.059.838 -649.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.059.838 -649.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.124.541 1.107.261Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.107.261Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4 1.124.541 1.107.261Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.647.095 487.032Yasal Yedekler16 1.647.095 487.032Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 14.524.567 3.442.711Net Dönem Karı veya Zararı24 10.013.943 16.963.979TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.250.308 48.351.546TOPLAM KAYNAKLAR279.470.416 179.736.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -506.397 434.254 2.783.297 712.192 30.423.346 30.423.346Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler52.778 659.414 -712.192 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-143.040 1.107.261 17.928.200 17.928.200Dönem Karı (Zararı)16.963.979 16.963.979 16.963.979Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-143.040 1.107.261 964.221 964.221Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.160.063 15.803.916 -16.963.979 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-410.401 17.280 10.013.943 9.620.822 9.620.822Dönem Karı (Zararı)10.013.943 10.013.943 10.013.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-410.401 17.280 -393.121 -393.121Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-4.722.060 -4.722.060 -4.722.060Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.013.943 16.963.979DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 -410.401 -143.040Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -513.002 -178.800Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 102.601 35.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi102.601 35.760Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.280 1.107.261Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 21.600 1.384.076Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)21.600 1.384.076Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.320 -276.815Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16-17 -4.320 -276.815DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-393.121 964.221TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.620.822 17.928.200Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.620.822 17.928.200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828941BIST