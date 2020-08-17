***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 39.366.697 132.815.808 15.897.488 52.349.567Satışların Maliyeti18 -5.965.018 -106.376.645 0 -37.037.349TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.401.679 26.439.163 15.897.488 15.312.218BRÜT KAR (ZARAR)33.401.679 26.439.163 15.897.488 15.312.218Genel Yönetim Giderleri19 -21.047.409 -16.470.950 -11.771.397 -8.895.772Pazarlama Giderleri19 -6.176.816 -3.401.994 -3.169.197 -1.468.163Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 25.613.530 19.913.013 14.085.980 8.354.479Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -21.723.530 -17.432.250 -12.534.302 -7.859.230ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.067.454 9.046.982 2.508.572 5.443.532FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.067.454 9.046.982 2.508.572 5.443.532Finansman Gelirleri21 626.577 1.237.979 367.357 708.229Finansman Giderleri22 -569.950 -630.769 -329.051 -389.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.124.081 9.654.192 2.546.878 5.762.469Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.328.693 -2.138.640 -566.828 -1.268.812Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -2.351.708 -2.256.997 -559.222 -1.354.839Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 23.015 118.357 -7.606 86.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.795.388 7.515.552 1.980.050 4.493.657DÖNEM KARI (ZARARI)7.795.388 7.515.552 1.980.050 4.493.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.795.388 7.515.552 1.980.050 4.493.657Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.407.039 13.403.231Dönem Karı (Zararı)7.795.388 7.515.552Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.232.620 2.934.604Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 610.270 398.779Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler380.973 582.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 380.973 582.723Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-87.316 -185.554Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 -87.316 -185.554Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.328.693 2.138.656Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.474.496 3.987.632Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -41.226 -398.783Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-207.159.325 -17.475.902İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -4.977.412 11.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -202.181.913 -17.487.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-419.223 -1.141.505İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -419.223 -1.141.505Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -39.578 -154.351Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler210.961.443 23.873.672İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.985.919 781.403İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 203.975.524 23.092.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 795.608 -1.917Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.286.361 -398.483İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.576 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.278.785 -398.483Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 -56.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.436 -258.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)90.436 -258.602Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.502.504 14.437.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -358.701 -94.392Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -1.736.764 -940.165YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.290.895 -105.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.405.903 -181.369Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.405.903 -181.369Alınan Temettüler22 115.008 76.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.437.232 642.194Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.047.968 948.686Kredilerden Nakit Girişleri4 13.047.968 948.686Ödenen Temettüler16 -473.710 -722.060Ödenen Faiz22 -569.950 -566.819Alınan Faiz21 432.924 982.387YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.553.376 13.940.184Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-16.159 -129.981NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.537.217 13.810.203DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ91.296.140 75.717.230DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ116.833.357 89.527.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 116.833.357 91.296.140Finansal Yatırımlar2.647.242 2.565.097Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 13.477 13.477Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 2.633.765 2.551.620Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar380.107.429 172.948.104İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 5.004.770 27.358İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 375.102.659 172.920.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar5.641.191 5.525.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.641.191 5.525.029Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 651.839 533.963İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler651.839 533.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 15.070 118.268Diğer Dönen Varlıklar40.453 7.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 40.453 7.749ARA TOPLAM505.936.581 272.994.350TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR505.936.581 272.994.350DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.636.054 1.636.054Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.636.054 1.636.054Diğer Alacaklar873.329 570.268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 873.329 570.268Maddi Duran Varlıklar1.939.504 1.194.870Arazi ve Arsalar11 9.736 9.736Tesis, Makine ve Cihazlar11 1.052.142 834.729Taşıtlar11 699.541 142.991Mobilya ve Demirbaşlar11 120.213 108.285Özel Maliyetler11 57.872 99.129Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.333.180 1.248.969Maddi Olmayan Duran Varlıklar823.272 856.482Lisanslar12 806.286 836.508Bilgisayar Yazılımları12 16.986 19.974Peşin Ödenmiş Giderler69.123 147.421İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 69.123 147.421Ertelenmiş Vergi Varlığı17 919.215 822.002TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.593.677 6.476.066TOPLAM VARLIKLAR513.530.258 279.470.416KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.704.788 6.652.032İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.704.788 6.652.032Banka Kredileri4 19.704.788 6.652.032Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları498.893 497.222İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları130.098 245.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 130.098 245.217İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları368.795 252.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 368.795 252.005Ticari Borçlar423.408.758 212.447.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 18.798.356 11.812.437İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 404.610.402 200.634.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.313.345 517.737Diğer Borçlar2.009.926 841.607İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 7.576 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.002.350 841.607Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 545.522 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.869.230 1.938.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.745.952 1.815.174Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 123.278 123.278ARA TOPLAM449.350.462 222.894.361TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER449.350.462 222.894.361UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar946.942 830.570İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar626.325 610.024Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 626.325 610.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar320.617 220.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 320.617 220.546Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.676.525 2.214.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.676.525 2.214.042Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 281.135 281.135TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.904.602 3.325.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER453.255.064 226.220.108ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.275.194 53.250.308Ödenmiş Sermaye16 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.356.630 -1.059.838Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.356.630 -1.059.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.356.630 -1.059.838Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.124.541 1.124.541Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4 1.124.541 1.124.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.145.738 1.647.095Yasal Yedekler16 2.145.738 1.647.095Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 23.566.157 14.524.567Net Dönem Karı veya Zararı24 7.795.388 10.013.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.275.194 53.250.308TOPLAM KAYNAKLAR513.530.258 279.470.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler760.063 16.203.916 -16.963.979 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-263.901 17.280 7.515.552 7.268.931 7.268.931Dönem Karı (Zararı)7.515.552 7.515.552 7.515.552Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-263.901 17.280 -246.621 -246.621Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-722.060 -722.060 -722.060Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -913.338 1.124.541 1.247.095 18.924.567 7.515.552 54.898.417 54.898.417Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler498.643 9.515.300 -10.013.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-296.792 0 7.795.388 7.498.596 7.498.596Dönem Karı (Zararı)7.795.388 7.795.388 7.795.388Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-296.792 -296.792 -296.792Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-473.710 -473.710 -473.710Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -1.356.630 1.124.541 2.145.738 23.566.157 7.795.388 60.275.194 60.275.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.795.388 7.515.552 1.980.050 4.493.657DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -296.792 -263.901 -54.447 -73.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-370.990 -329.876 -68.059 -92.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 74.198 65.975 13.612 18.490Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi74.198 65.975 13.612 18.490Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 17.280 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 0 21.600 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)21.600 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.320 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16-17 -4.320 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-296.792 -246.621 -54.447 -73.960TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.498.596 7.268.931 1.925.603 4.419.697Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.498.596 7.268.931 1.925.603 4.419.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869539BIST