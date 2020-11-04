***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2020 18:13
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 68.996.224 160.013.006 29.629.527 27.197.198
Satışların Maliyeti
18 -12.198.404 -118.453.199 -6.233.386 -12.076.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.797.820 41.559.807 23.396.141 15.120.644
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
56.797.820 41.559.807 23.396.141 15.120.644
Genel Yönetim Giderleri
19 -34.363.671 -24.982.054 -13.316.262 -8.511.104
Pazarlama Giderleri
19 -10.058.772 -5.895.033 -3.881.956 -2.493.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 54.828.493 30.208.759 29.214.963 10.295.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -48.553.910 -28.044.107 -26.830.380 -10.611.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.649.960 12.847.372 8.582.506 3.800.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.649.960 12.847.372 8.582.506 3.800.390
Finansman Gelirleri
21 897.338 1.691.646 270.761 453.667
Finansman Giderleri
22 -1.148.927 -1.097.030 -578.977 -466.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.398.371 13.441.988 8.274.290 3.787.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.444.112 -3.011.348 -2.115.419 -872.708
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.532.624 -3.099.164 -2.180.916 -842.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 88.512 87.816 65.497 -30.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.954.259 10.430.640 6.158.871 2.915.088
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.954.259 10.430.640 6.158.871 2.915.088
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.954.259 10.430.640 6.158.871 2.915.088
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına KAzanç 24 0,51680000 0,38630000 0,22810000 0,10796000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.225.617 3.319.500
Dönem Karı (Zararı)
13.954.259 10.430.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.954.259 10.430.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.999.462 3.964.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 967.079 598.051
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
704.725 632.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 704.725 632.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -116.454 -277.401
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-126.091 -281.068
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.637 3.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 4.444.112 3.011.349
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.065.588 -8.499.325
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -59.014 -741.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-426.785.871 -12.072.643
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -26.749.278 5.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -400.036.593 -12.078.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.664.956 -277.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.664.956 -277.459
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 91.640 -76.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
418.980.093 5.434.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.740.977 1.261.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 404.239.116 4.173.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 719.386 -94.732
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.138.912 -345.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.138.912 -345.361
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 -56.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
514.222 -268.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
514.222 -268.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.888.133 5.895.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -358.701 -281.787
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -2.303.815 -2.294.132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.675.787 -256.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.790.795 -332.455
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.719.195 -332.455
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -71.600 0
Alınan Temettüler
22 115.008 76.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.142.109 1.719.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.097.968 6.098.686
Kredilerden Nakit Girişleri
4 16.097.968 6.098.686
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
16 -473.710 -4.722.060
Ödenen Faiz
22 -1.148.927 -1.000.631
Alınan Faiz
22 666.778 1.343.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.691.939 4.783.012
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-61.422 -15.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.630.517 4.767.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.296.140 75.717.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.926.657 80.485.031
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 112.926.657 91.296.140
Finansal Yatırımlar
2.680.649 2.565.097
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.667.172 2.551.620
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
599.733.975 172.948.104
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 26.776.636 27.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 572.957.339 172.920.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8.138.870 5.525.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.138.870 5.525.029
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 548.982 533.963
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
548.982 533.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 20.782 118.268
Diğer Dönen Varlıklar
25.416 7.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 25.416 7.749
ARA TOPLAM
724.075.331 272.994.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
724.075.331 272.994.350
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.636.054
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.636.054
Diğer Alacaklar
1.621.383 570.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.621.383 570.268
Maddi Duran Varlıklar
2.077.007 1.194.870
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.277.550 834.729
Taşıtlar
11 652.549 142.991
Mobilya ve Demirbaşlar
11 110.221 108.285
Özel Maliyetler
11 26.951 99.129
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.196.681 1.248.969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
850.352 856.482
Lisanslar
12 805.746 836.508
Bilgisayar Yazılımları
12 44.606 19.974
Peşin Ödenmiş Giderler
40.762 147.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 40.762 147.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 997.905 822.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.420.144 6.476.066
TOPLAM VARLIKLAR
732.495.475 279.470.416
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.759.637 6.652.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.759.637 6.652.032
Banka Kredileri
4 22.759.637 6.652.032
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
475.356 497.222
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.185 245.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 140.185 245.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
335.171 252.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 335.171 252.005
Ticari Borçlar
631.427.404 212.447.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 26.553.414 11.812.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 604.873.990 200.634.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.237.123 517.737
Diğer Borçlar
1.968.774 841.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.622 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.967.152 841.607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.165.099 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.017.370 1.938.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.894.092 1.815.174
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
662.050.763 222.894.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
662.050.763 222.894.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
864.180 830.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
586.066 610.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 586.066 610.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
278.114 220.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 278.114 220.546
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.918.104 2.214.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.918.104 2.214.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 281.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.063.419 3.325.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
666.114.182 226.220.108
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.381.293 53.250.308
Ödenmiş Sermaye
16 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.409.402 -1.059.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.409.402 -1.059.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.409.402 -1.059.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.124.541
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.145.738 1.647.095
Yasal Yedekler
16 2.145.738 1.647.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 23.566.157 14.524.567
Net Dönem Karı veya Zararı
24 13.954.259 10.013.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.381.293 53.250.308
TOPLAM KAYNAKLAR
732.495.475 279.470.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.160.063 15.803.916 -16.963.979 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-385.794 17.280 10.430.640 10.062.126 10.062.126
Dönem Karı (Zararı)
10.430.640 10.430.640 10.430.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-385.794 17.280 -368.514 -368.514
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.722.060 -4.722.060 -4.722.060
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -1.035.231 1.124.541 1.647.095 14.924.567 10.430.640 53.691.612 53.691.612
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
498.643 9.515.300 -10.013.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.564 0 7.795.388 13.604.695 13.604.695
Dönem Karı (Zararı)
7.795.388 13.954.259 13.954.259
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.564 -349.564 -349.564
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-473.710 -473.710 -473.710
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -1.409.402 1.124.541 2.145.738 23.566.157 7.795.388 66.381.293 66.381.293
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.954.259 10.430.640 6.158.871 2.915.088
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -349.564 -385.794 -52.772 -121.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-436.955 -482.242 -65.965 -152.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 87.391 96.448 13.193 30.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
87.391 96.448 13.193 30.473
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 17.280 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 0 21.600 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
21.600 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.320 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16-17 -4.320 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-349.564 -368.514 -52.772 -121.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.604.695 10.062.126 6.106.099 2.793.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.604.695 10.062.126 6.106.099 2.793.195
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886202
BIST