***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 68.996.224 160.013.006 29.629.527 27.197.198Satışların Maliyeti18 -12.198.404 -118.453.199 -6.233.386 -12.076.554TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.797.820 41.559.807 23.396.141 15.120.644Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)56.797.820 41.559.807 23.396.141 15.120.644Genel Yönetim Giderleri19 -34.363.671 -24.982.054 -13.316.262 -8.511.104Pazarlama Giderleri19 -10.058.772 -5.895.033 -3.881.956 -2.493.039Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 54.828.493 30.208.759 29.214.963 10.295.746Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -48.553.910 -28.044.107 -26.830.380 -10.611.857ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.649.960 12.847.372 8.582.506 3.800.390FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.649.960 12.847.372 8.582.506 3.800.390Finansman Gelirleri21 897.338 1.691.646 270.761 453.667Finansman Giderleri22 -1.148.927 -1.097.030 -578.977 -466.261SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.398.371 13.441.988 8.274.290 3.787.796Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.444.112 -3.011.348 -2.115.419 -872.708Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -4.532.624 -3.099.164 -2.180.916 -842.167Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 88.512 87.816 65.497 -30.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.954.259 10.430.640 6.158.871 2.915.088DÖNEM KARI (ZARARI)13.954.259 10.430.640 6.158.871 2.915.088Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.954.259 10.430.640 6.158.871 2.915.088Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına KAzanç 24 0,51680000 0,38630000 0,22810000 0,10796000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.225.617 3.319.500Dönem Karı (Zararı)13.954.259 10.430.640Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.954.259 10.430.640Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.999.462 3.964.104Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 967.079 598.051Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler704.725 632.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 704.725 632.105Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -116.454 -277.401Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-126.091 -281.068Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.637 3.667Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 4.444.112 3.011.349Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.065.588 -8.499.325Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -59.014 -741.659Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-426.785.871 -12.072.643İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -26.749.278 5.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -400.036.593 -12.078.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.664.956 -277.459İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.664.956 -277.459Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 91.640 -76.882Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler418.980.093 5.434.761İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 14.740.977 1.261.379İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 404.239.116 4.173.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 719.386 -94.732Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.138.912 -345.361İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.138.912 -345.361Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 -56.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler514.222 -268.853Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)514.222 -268.853Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.888.133 5.895.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -358.701 -281.787Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -2.303.815 -2.294.132YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.675.787 -256.327Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.790.795 -332.455Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.719.195 -332.455Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -71.600 0Alınan Temettüler22 115.008 76.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.142.109 1.719.839Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.097.968 6.098.686Kredilerden Nakit Girişleri4 16.097.968 6.098.686Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler16 -473.710 -4.722.060Ödenen Faiz22 -1.148.927 -1.000.631Alınan Faiz22 666.778 1.343.844YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.691.939 4.783.012Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-61.422 -15.211NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.630.517 4.767.801DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ91.296.140 75.717.230DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.926.657 80.485.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 112.926.657 91.296.140Finansal Yatırımlar2.680.649 2.565.097Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 13.477 13.477Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 2.667.172 2.551.620Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar599.733.975 172.948.104İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 26.776.636 27.358İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 572.957.339 172.920.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8.138.870 5.525.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.138.870 5.525.029Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 548.982 533.963İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler548.982 533.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 20.782 118.268Diğer Dönen Varlıklar25.416 7.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 25.416 7.749ARA TOPLAM724.075.331 272.994.350TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR724.075.331 272.994.350DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.636.054 1.636.054Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.636.054 1.636.054Diğer Alacaklar1.621.383 570.268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.621.383 570.268Maddi Duran Varlıklar2.077.007 1.194.870Arazi ve Arsalar11 9.736 9.736Tesis, Makine ve Cihazlar11 1.277.550 834.729Taşıtlar11 652.549 142.991Mobilya ve Demirbaşlar11 110.221 108.285Özel Maliyetler11 26.951 99.129Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.196.681 1.248.969Maddi Olmayan Duran Varlıklar850.352 856.482Lisanslar12 805.746 836.508Bilgisayar Yazılımları12 44.606 19.974Peşin Ödenmiş Giderler40.762 147.421İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 40.762 147.421Ertelenmiş Vergi Varlığı17 997.905 822.002TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.420.144 6.476.066TOPLAM VARLIKLAR732.495.475 279.470.416KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.759.637 6.652.032İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.759.637 6.652.032Banka Kredileri4 22.759.637 6.652.032Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları475.356 497.222İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.185 245.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 140.185 245.217İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları335.171 252.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 335.171 252.005Ticari Borçlar631.427.404 212.447.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 26.553.414 11.812.437İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 604.873.990 200.634.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.237.123 517.737Diğer Borçlar1.968.774 841.607İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 1.622 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.967.152 841.607Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 2.165.099 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.017.370 1.938.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.894.092 1.815.174Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 123.278 123.278ARA TOPLAM662.050.763 222.894.361TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER662.050.763 222.894.361UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar864.180 830.570İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar586.066 610.024Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 586.066 610.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar278.114 220.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 278.114 220.546Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.918.104 2.214.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.918.104 2.214.042Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 281.135 281.135TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.063.419 3.325.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER666.114.182 226.220.108ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.381.293 53.250.308Ödenmiş Sermaye16 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.409.402 -1.059.838Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.409.402 -1.059.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.409.402 -1.059.838Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.124.541 1.124.541Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.145.738 1.647.095Yasal Yedekler16 2.145.738 1.647.095Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 23.566.157 14.524.567Net Dönem Karı veya Zararı24 13.954.259 10.013.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.381.293 53.250.308TOPLAM KAYNAKLAR732.495.475 279.470.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.160.063 15.803.916 -16.963.979 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-385.794 17.280 10.430.640 10.062.126 10.062.126Dönem Karı (Zararı)10.430.640 10.430.640 10.430.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-385.794 17.280 -368.514 -368.514Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-4.722.060 -4.722.060 -4.722.060Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -1.035.231 1.124.541 1.647.095 14.924.567 10.430.640 53.691.612 53.691.612Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler498.643 9.515.300 -10.013.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-349.564 0 7.795.388 13.604.695 13.604.695Dönem Karı (Zararı)7.795.388 13.954.259 13.954.259Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-349.564 -349.564 -349.564Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-473.710 -473.710 -473.710Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -1.409.402 1.124.541 2.145.738 23.566.157 7.795.388 66.381.293 66.381.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.954.259 10.430.640 6.158.871 2.915.088DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -349.564 -385.794 -52.772 -121.893Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-436.955 -482.242 -65.965 -152.366Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 87.391 96.448 13.193 30.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi87.391 96.448 13.193 30.473Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 17.280 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 0 21.600 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)21.600 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.320 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16-17 -4.320 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-349.564 -368.514 -52.772 -121.893TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.604.695 10.062.126 6.106.099 2.793.195Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.604.695 10.062.126 6.106.099 2.793.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886202BIST