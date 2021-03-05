***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 102.672.043 184.772.875Satışların Maliyeti19 -16.840.762 -133.907.092TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)85.831.281 50.865.783BRÜT KAR (ZARAR)85.831.281 50.865.783Genel Yönetim Giderleri20 -48.100.523 -33.412.931Pazarlama Giderleri20 -15.063.713 -8.371.168Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 82.015.505 36.618.031Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -77.491.572 -33.305.145ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.190.978 12.394.570FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.190.978 12.394.570Finansman Gelirleri22 1.363.499 1.986.981Finansman Giderleri23 -1.845.918 -1.420.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.708.559 12.961.400Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.305.208 -2.947.457Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -6.430.907 -3.073.310Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 125.699 125.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.403.351 10.013.943DÖNEM KARI (ZARARI)20.403.351 10.013.943Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.403.351 10.013.943Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.129.369 17.410.466Dönem Karı (Zararı)20.403.351 10.013.943Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.403.351 10.013.943Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.585.345 4.493.869Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.343.803 1.024.087Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.098.648 871.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.098.648 871.665Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -162.314 -349.340Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-170.133 -351.372Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.819 2.032Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 6.305.208 2.947.457Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.138.316 6.466.735Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -777.916 -778.490Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -210.888.575 -82.757.491İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.979.299 4.611İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-206.909.276 -82.762.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.939.973 843.337İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.871 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.936.102 843.337Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 291.760 -6.294Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 216.736.548 88.328.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.695.563 2.141.496İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)197.040.985 86.187.177Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 805.888 -182.203Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.187.813 1.077.151İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18 -30.536 862.029İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.218.349 215.122Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 -56.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler722.771 -1.451Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)722.771 -1.451Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.127.012 20.974.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -432.101 -381.339Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -4.565.542 -3.182.742YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.547.826 -1.989.944Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.662.834 -2.066.072Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.576.438 -1.958.523Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -86.396 -107.549Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler22 115.008 76.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.017.764 170.510Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.247.968 4.748.686Kredilerden Nakit Girişleri4 7.247.968 4.748.686Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 0Ödenen Temettüler16 -473.710 -4.722.060Ödenen Faiz23 -1.845.918 -1.420.151Alınan Faiz21 1.089.424 1.564.035YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.599.307 15.591.032Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi45.387 -12.122NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.644.694 15.578.910DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ91.296.140 75.717.230DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ122.940.834 91.296.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 122.940.834 91.296.140Finansal Yatırımlar3.417.164 2.565.097Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 13.477 13.477Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 3.403.687 2.551.620Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar383.836.677 172.948.104İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 4.006.657 27.358İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 379.830.020 172.920.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8.216.628 5.525.029İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.871 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.212.757 5.525.029Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 361.252 533.963İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler361.252 533.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 23.392 118.268Diğer Dönen Varlıklar10.835 7.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 10.835 7.749ARA TOPLAM518.806.782 272.994.350TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR518.806.782 272.994.350DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.636.054 1.636.054Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.636.054 1.636.054Diğer Alacaklar1.903.133 570.268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.903.133 570.268Maddi Duran Varlıklar2.624.417 1.194.870Arazi ve Arsalar11 9.736 9.736Tesis, Makine ve Cihazlar11 1.797.269 834.729Taşıtlar11 605.556 142.991Mobilya ve Demirbaşlar11 172.975 108.285Özel Maliyetler11 38.881 99.129Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.158.969 1.248.969Maddi Olmayan Duran Varlıklar835.966 856.482Lisanslar12 788.371 836.508Bilgisayar Yazılımları12 47.595 19.974Peşin Ödenmiş Giderler28.373 147.421İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 28.373 147.421Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.030.683 822.002TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.217.595 6.476.066TOPLAM VARLIKLAR528.024.377 279.470.416KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.907.819 6.652.032İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.907.819 6.652.032Banka Kredileri4 13.907.819 6.652.032Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları491.639 497.222İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları150.553 245.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 150.553 245.217İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları341.086 252.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 341.086 252.005Ticari Borçlar429.183.860 212.447.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 31.508.000 11.812.437İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 397.675.860 200.634.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.323.624 517.737Diğer Borçlar2.058.113 841.607İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.058.113 841.607Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 1.888.758 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.221.066 1.938.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.097.788 1.815.174Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 123.278 123.278ARA TOPLAM451.074.879 222.894.361TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER451.074.879 222.894.361UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar807.459 830.570İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar544.691 610.024Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 544.691 610.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar262.768 220.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 262.768 220.546Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.012.881 2.214.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.012.881 2.214.042Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 281.135 281.135TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.101.475 3.325.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER455.176.354 226.220.108ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.848.023 53.250.308Ödenmiş Sermaye16 40.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.391.764 -1.059.838Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.391.764 -1.059.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.391.764 -1.059.838Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.124.541 1.124.541Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.145.738 1.647.095Yasal Yedekler16 2.145.738 1.647.095Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 10.566.157 14.524.567Net Dönem Karı veya Zararı24 20.403.351 10.013.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.848.023 53.250.308TOPLAM KAYNAKLAR528.024.377 279.470.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.160.063 15.803.916 -16.963.979 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-410.401 17.280 10.013.943 9.620.822 9.620.822Dönem Karı (Zararı)10.013.943 10.013.943 10.013.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-410.401 17.280 0Kar Payları-4.722.060 -4.722.060 -4.722.060Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler498.643 9.515.300 -10.013.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-331.926 0 20.403.351 20.071.425 20.071.425Dönem Karı (Zararı)20.403.351 20.403.351 20.403.351Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-331.926 -331.926 -331.926Sermaye Arttırımı13.000.000 -13.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-473.710 -473.710 -473.710Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 40.000.000 -1.409.402 1.124.541 2.145.738 10.566.157 20.403.351 72.848.023 72.848.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.403.351 10.013.943DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 -331.926 -410.401Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -414.908 -513.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 82.982 102.601Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi82.982 102.601Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 17.280Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 0 21.600Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 21.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -4.320Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16-17 0 -4.320DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-331.926 -393.121TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.071.425 9.620.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.071.425 9.620.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915446BIST