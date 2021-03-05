***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.03.2021 16:35
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 102.672.043 184.772.875
Satışların Maliyeti
19 -16.840.762 -133.907.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.831.281 50.865.783
BRÜT KAR (ZARAR)
85.831.281 50.865.783
Genel Yönetim Giderleri
20 -48.100.523 -33.412.931
Pazarlama Giderleri
20 -15.063.713 -8.371.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 82.015.505 36.618.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -77.491.572 -33.305.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.190.978 12.394.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.190.978 12.394.570
Finansman Gelirleri
22 1.363.499 1.986.981
Finansman Giderleri
23 -1.845.918 -1.420.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.708.559 12.961.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.305.208 -2.947.457
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -6.430.907 -3.073.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 125.699 125.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.403.351 10.013.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.403.351 10.013.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.403.351 10.013.943
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.129.369 17.410.466
Dönem Karı (Zararı)
20.403.351 10.013.943
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.403.351 10.013.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.585.345 4.493.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.343.803 1.024.087
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.098.648 871.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.098.648 871.665
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -162.314 -349.340
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-170.133 -351.372
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.819 2.032
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 6.305.208 2.947.457
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.138.316 6.466.735
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -777.916 -778.490
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -210.888.575 -82.757.491
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.979.299 4.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-206.909.276 -82.762.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.939.973 843.337
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.871 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.936.102 843.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 291.760 -6.294
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 216.736.548 88.328.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.695.563 2.141.496
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
197.040.985 86.187.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 805.888 -182.203
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.187.813 1.077.151
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -30.536 862.029
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.218.349 215.122
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 -56.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
722.771 -1.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
722.771 -1.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.127.012 20.974.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -432.101 -381.339
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -4.565.542 -3.182.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.547.826 -1.989.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.662.834 -2.066.072
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.576.438 -1.958.523
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -86.396 -107.549
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
22 115.008 76.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.017.764 170.510
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.247.968 4.748.686
Kredilerden Nakit Girişleri
4 7.247.968 4.748.686
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 0
Ödenen Temettüler
16 -473.710 -4.722.060
Ödenen Faiz
23 -1.845.918 -1.420.151
Alınan Faiz
21 1.089.424 1.564.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.599.307 15.591.032
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
45.387 -12.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.644.694 15.578.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.296.140 75.717.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.940.834 91.296.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 122.940.834 91.296.140
Finansal Yatırımlar
3.417.164 2.565.097
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 3.403.687 2.551.620
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
383.836.677 172.948.104
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 4.006.657 27.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 379.830.020 172.920.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8.216.628 5.525.029
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.871 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.212.757 5.525.029
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 361.252 533.963
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
361.252 533.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 23.392 118.268
Diğer Dönen Varlıklar
10.835 7.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 10.835 7.749
ARA TOPLAM
518.806.782 272.994.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
518.806.782 272.994.350
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.636.054
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.636.054
Diğer Alacaklar
1.903.133 570.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.903.133 570.268
Maddi Duran Varlıklar
2.624.417 1.194.870
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.797.269 834.729
Taşıtlar
11 605.556 142.991
Mobilya ve Demirbaşlar
11 172.975 108.285
Özel Maliyetler
11 38.881 99.129
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.158.969 1.248.969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
835.966 856.482
Lisanslar
12 788.371 836.508
Bilgisayar Yazılımları
12 47.595 19.974
Peşin Ödenmiş Giderler
28.373 147.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.373 147.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.030.683 822.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.217.595 6.476.066
TOPLAM VARLIKLAR
528.024.377 279.470.416
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.907.819 6.652.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.907.819 6.652.032
Banka Kredileri
4 13.907.819 6.652.032
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
491.639 497.222
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.553 245.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 150.553 245.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
341.086 252.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 341.086 252.005
Ticari Borçlar
429.183.860 212.447.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 31.508.000 11.812.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 397.675.860 200.634.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.323.624 517.737
Diğer Borçlar
2.058.113 841.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.058.113 841.607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.888.758 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.221.066 1.938.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.097.788 1.815.174
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
451.074.879 222.894.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
451.074.879 222.894.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
807.459 830.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
544.691 610.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 544.691 610.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
262.768 220.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 262.768 220.546
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.012.881 2.214.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.012.881 2.214.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 281.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.101.475 3.325.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
455.176.354 226.220.108
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.848.023 53.250.308
Ödenmiş Sermaye
16 40.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.391.764 -1.059.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.391.764 -1.059.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.391.764 -1.059.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.124.541
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.145.738 1.647.095
Yasal Yedekler
16 2.145.738 1.647.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 10.566.157 14.524.567
Net Dönem Karı veya Zararı
24 20.403.351 10.013.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.848.023 53.250.308
TOPLAM KAYNAKLAR
528.024.377 279.470.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.160.063 15.803.916 -16.963.979 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.401 17.280 10.013.943 9.620.822 9.620.822
Dönem Karı (Zararı)
10.013.943 10.013.943 10.013.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.401 17.280 0
Kar Payları
-4.722.060 -4.722.060 -4.722.060
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
498.643 9.515.300 -10.013.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.926 0 20.403.351 20.071.425 20.071.425
Dönem Karı (Zararı)
20.403.351 20.403.351 20.403.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.926 -331.926 -331.926
Sermaye Arttırımı
13.000.000 -13.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-473.710 -473.710 -473.710
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 40.000.000 -1.409.402 1.124.541 2.145.738 10.566.157 20.403.351 72.848.023 72.848.023
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.403.351 10.013.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -331.926 -410.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -414.908 -513.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 82.982 102.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
82.982 102.601
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 17.280
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 0 21.600
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 21.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -4.320
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16-17 0 -4.320
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-331.926 -393.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.071.425 9.620.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.071.425 9.620.822
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915446
BIST