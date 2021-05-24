***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 68.967.148 23.469.209Satışların Maliyeti18 -23.056.436 -5.965.018TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.910.712 17.504.191BRÜT KAR (ZARAR)45.910.712 17.504.191Genel Yönetim Giderleri19 -18.309.644 -9.276.012Pazarlama Giderleri19 -5.307.021 -3.007.619Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 52.748.852 11.527.550Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -50.756.455 -9.189.228ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.286.444 7.558.882FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.286.444 7.558.882Finansman Gelirleri21 637.111 259.220Finansman Giderleri22 -739.641 -240.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.183.914 7.577.203Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.020.342 -1.761.865Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -5.069.287 -1.792.486Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 48.945 30.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.163.572 5.815.338DÖNEM KARI (ZARARI)19.163.572 5.815.338Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.163.572 5.815.338Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.248.752 4.105.103Dönem Karı (Zararı)19.163.572 5.815.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.813.595 2.268.099Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 402.196 272.665Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler462.681 282.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 462.681 282.394Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-71.624 -48.825Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 -71.624 -48.825Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 5.020.342 1.761.865Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler51.227.082 -3.830.812Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 655.163 -25.381Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.109.989 -155.426.181İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -1.772.019 -9.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -56.337.970 -155.417.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler242.671 -5.266.983İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.871İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 238.800 -5.266.983Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -593.005 -303.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.492.029 156.122.216İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -3.831.555 1.381.358İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 109.323.584 154.740.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.594.079 434.028Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.934.522 406.397İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.954 322İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.932.568 406.075Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.612 228.849Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11.612 228.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları76.204.249 4.252.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -46.447 -107.566Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -1.909.050 -39.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-684.747 -629.883Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-684.747 -629.883Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-684.747 -629.883FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.955.047 3.491.262Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.997.968Kredilerden Nakit Girişleri4 3.997.968Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.807.819Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.807.819Ödenen Temettüler16 -976.889 -473.710Ödenen Faiz22 -739.642 -240.899Alınan Faiz21 569.303 207.903YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.608.958 6.966.482Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi199.845 -169.306NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.808.803 6.797.176DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ122.940.834 91.296.140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ186.749.637 98.093.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 186.749.637 122.940.834Finansal Yatırımlar2.792.280 3.417.164Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 13.477 13.477Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 2.778.803 3.403.687Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar441.953.489 383.836.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 5.778.676 4.006.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 436.174.813 379.830.020Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8.107.880 8.216.628İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.871İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.107.880 8.212.757Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 927.563 361.252İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler927.563 361.252Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 30.072 23.392Diğer Dönen Varlıklar14.151 10.835İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 14.151 10.835ARA TOPLAM640.575.072 518.806.782TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR640.575.072 518.806.782DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.636.054 1.636.054Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.636.054 1.636.054Diğer Alacaklar1.769.205 1.903.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.769.205 1.903.133Maddi Duran Varlıklar2.900.776 2.624.417Arazi ve Arsalar11 9.736 9.736Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.125.721 1.797.269Taşıtlar11 559.563 605.556Mobilya ve Demirbaşlar11 177.987 172.975Özel Maliyetler11 27.769 38.881Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.165.611 1.158.969Maddi Olmayan Duran Varlıklar835.516 835.966Lisanslar12 793.296 788.371Bilgisayar Yazılımları12 42.220 47.595Peşin Ödenmiş Giderler55.066 28.373İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 55.066 28.373Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.115.289 1.030.683TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.477.517 9.217.595TOPLAM VARLIKLAR650.052.589 528.024.377KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.103.081 13.907.819İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.103.081 13.907.819Banka Kredileri4 5.103.081 13.907.819Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları530.081 491.639İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları161.208 150.553Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 161.208 150.553İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları368.873 341.086Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 368.873 341.086Ticari Borçlar534.682.713 429.183.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 27.676.445 31.508.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 507.006.268 397.675.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.917.703 1.323.624Diğer Borçlar3.972.853 2.058.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 1.954 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.970.899 2.058.113Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 5.055.674 1.888.758Kısa Vadeli Karşılıklar2.872.153 2.221.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.748.875 2.097.788Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 123.278 123.278ARA TOPLAM555.134.258 451.074.879TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER555.134.258 451.074.879UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar788.801 807.459İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar502.168 544.691Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 502.168 544.691İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar286.633 262.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 286.633 262.768Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.956.334 3.012.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.956.334 3.012.881Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 281.135 281.135TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.026.270 4.101.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER559.160.528 455.176.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.892.061 72.848.023Ödenmiş Sermaye16 40.000.000 40.000.000Sermaye AvansıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.534.409 -1.391.764Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.534.409 -1.391.764Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.534.409 -1.391.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.124.541 1.124.541Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.174.041 2.145.738Yasal Yedekler16 3.174.041 2.145.738Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 28.964.316 10.566.157Net Dönem Karı veya Zararı24 19.163.572 20.403.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.892.061 72.848.023TOPLAM KAYNAKLAR650.052.589 528.024.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308Transferler498.643 9.515.300 -10.013.943 5.572.993 5.572.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-242.345 5.815.338 5.815.338 5.815.338Dönem Karı (Zararı)5.815.338 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-242.345 -242.345 -242.345Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-473.710 -473.710 -473.710Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -1.302.183 1.124.541 2.145.738 23.566.157 5.815.338 58.349.591 58.349.591Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 40.000.000 -1.391.764 1.124.541BIST