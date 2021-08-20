***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 91.582.342 39.366.697 22.615.194 15.897.488Satışların Maliyeti18 -23.796.679 -5.965.018 -740.243 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.785.663 33.401.679 21.874.951 15.897.488BRÜT KAR (ZARAR)67.785.663 33.401.679 21.874.951 15.897.488Genel Yönetim Giderleri19 -31.379.391 -21.047.409 -13.069.747 -11.771.397Pazarlama Giderleri19 -8.986.699 -6.176.816 -3.679.678 -3.169.197Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 75.089.861 25.613.530 22.341.009 14.085.980Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -71.996.585 -21.723.530 -21.240.130 -12.534.302ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.512.849 10.067.454 6.226.405 2.508.572FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.512.849 10.067.454 6.226.405 2.508.572Finansman Gelirleri21 1.479.673 626.577 842.562 367.357Finansman Giderleri22 -1.283.480 -569.950 -543.839 -329.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.709.042 10.124.081 6.525.128 2.546.878Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -7.891.467 -2.328.693 -2.871.125 -566.828Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -8.064.562 -2.351.708 -2.995.275 -559.222Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 173.095 23.015 124.150 -7.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.817.575 7.795.388 3.654.003 1.980.050DÖNEM KARI (ZARARI)l Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.817.575 7.795.388 3.654.003 1.980.050Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.747.700 14.407.039Dönem Karı (Zararı)22.817.575 7.795.388Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.374.266 3.232.620Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 831.038 610.270Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler812.673 380.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 812.673 380.973Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-160.912 -87.316Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 -160.912 -87.316Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 7.891.467 2.328.693Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.909.008 5.474.496Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 693.000 -41.226Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.110.042 -207.159.325İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 336.184 -4.977.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -23.446.226 -202.181.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler540.018 -419.223İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.871İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 536.147 -419.223Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -324.447 -39.578Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.168.738 210.961.443İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.212.641 6.985.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 45.381.379 203.975.524Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -180.043 795.608Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler190.999 1.286.361İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.964 7.576İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)189.035 1.278.785Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-69.215 90.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-69.215 90.436Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.100.849 16.502.504Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -394.373 -358.701Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -6.958.776 -1.736.764YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-953.732 -1.290.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.172.811 -1.405.903Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.172.811 -1.405.903Alınan Temettüler22 219.079 115.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.017.098 12.437.232Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri142.181 13.047.968Kredilerden Nakit Girişleri4 142.181 13.047.968Ödenen Temettüler16 -976.889 -473.710Ödenen Faiz22 -1.283.480 -569.950Alınan Faiz21 1.101.090 432.924YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.776.870 25.553.376Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.062 -16.159NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.805.932 25.537.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ122.940.834 91.296.140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ166.746.766 116.833.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 166.746.766 122.940.834Finansal Yatırımlar2.883.670 3.417.164Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 13.477 13.477Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 2.870.193 3.403.687Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar406.946.718 383.836.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 3.670.473 4.006.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 403.276.245 379.830.020Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7.772.591 8.216.628İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.871İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.772.591 8.212.757Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 668.423 361.252İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler668.423 361.252Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 14.680 23.392Diğer Dönen Varlıklar23.810 10.835İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 23.810 10.835ARA TOPLAM585.056.658 518.806.782TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR585.056.658 518.806.782DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.636.054 1.636.054Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.636.054 1.636.054Diğer Alacaklar1.807.146 1.903.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.807.146 1.903.133Maddi Duran Varlıklar2.857.892 2.624.417Arazi ve Arsalar11 9.736 9.736Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.102.267 1.797.269Taşıtlar11 519.870 605.556Mobilya ve Demirbaşlar11 207.400 172.975Özel Maliyetler11 18.619 38.881Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.275.814 1.158.969Maddi Olmayan Duran Varlıklar827.420 835.966Lisanslar12 790.575 788.371Bilgisayar Yazılımları12 36.845 47.595Peşin Ödenmiş Giderler45.649 28.373İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 45.649 28.373Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.223.467 1.030.683TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.673.442 9.217.595TOPLAM VARLIKLAR594.730.100 528.024.377KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.058.098 13.907.819İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.058.098 13.907.819Banka Kredileri4 14.058.098 13.907.819Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları617.396 491.639İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları173.341 150.553Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 173.341 150.553İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları444.055 341.086Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 444.055 341.086Ticari Borçlar472.352.598 429.183.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 29.295.359 31.508.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 443.057.239 397.675.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.143.581 1.323.624Diğer Borçlar2.101.882 2.058.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 1.964 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.099.918 2.058.113Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 2.985.832 1.888.758Kısa Vadeli Karşılıklar2.446.524 2.221.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.323.246 2.097.788Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 123.278 123.278ARA TOPLAM495.705.911 451.074.879TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER495.705.911 451.074.879UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar828.933 807.459İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar458.980 544.691Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 458.980 544.691İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar369.953 262.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 369.953 262.768Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.304.168 3.012.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.304.168 3.012.881Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 281.135 281.135TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.414.236 4.101.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER500.120.147 455.176.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.609.953 72.848.023Ödenmiş Sermaye16 48.000.000 40.000.000Sermaye AvansıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.470.520 -1.391.764Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.470.520 -1.391.764Tanımlanmış Fayda Planları Yen Gelirler (Giderler)1.124.541 1.124.541Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.174.041 2.145.738Yasal Yedekler16 3.174.041 2.145.738Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 20.964.316 10.566.157Net Dönem Karı veya Zararı24 22.817.575 20.403.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.609.953 72.848.023TOPLAM KAYNAKLAR594.730.100 528.024.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308Transferler498.643 9.515.300 -10.013.943 7.498.596 7.498.596Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-296.792 7.795.388 7.795.388 7.795.388Dönem Karı (Zararı)7.795.388 7.795.388 7.795.388Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-296.792 -296.792 -296.792Sermaye Arttırımıildirim/959681BIST