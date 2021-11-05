***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 122.603.679 68.996.224 31.021.337 29.629.527Satışların Maliyeti18 -27.807.872 -12.198.404 -4.011.193 -6.233.386TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)94.795.807 56.797.820 27.010.144 23.396.141Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)94.795.807 56.797.820 27.010.144 23.396.141Genel Yönetim Giderleri19 -45.402.410 -34.363.671 -14.023.019 -13.316.262Pazarlama Giderleri19 -12.957.513 -10.058.772 -3.970.814 -3.881.956Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 92.833.520 54.828.493 17.743.659 29.214.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -89.511.076 -48.553.910 -17.514.491 -26.830.380Diğer Kazançlar (Kayıplar)ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.758.328 18.649.960 9.245.479 8.582.506Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Farkİtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerYatırım Faaliyetlerinden GiderlerTFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylarİştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.758.328 18.649.960 9.245.479 8.582.506Finansman Gelirleri21 2.086.431 897.338 606.758 270.761Finansman Giderleri22 -2.147.898 -1.148.927 -864.418 -578.977Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.696.861 18.398.371 8.987.819 8.274.290Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -10.228.798 -4.444.112 -2.337.331 -2.115.419Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -10.420.966 -4.532.624 -2.356.404 -2.180.916Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 192.168 88.512 19.073 65.497SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.468.063 13.954.259 6.650.488 6.158.871DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)DÖNEM KARI (ZARARI)29.468.063 13.954.259 6.650.488 6.158.871Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.468.063 13.954.259 6.650.488 6.158.871Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,61391797 0,51682440 0,13855183 0,22810633Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.896.817 8.225.617Dönem Karı (Zararı)29.468.063 13.954.259Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29.468.063 13.954.259Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.324.290 5.999.462Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.274.972 967.079Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.084.360 704.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.084.360 704.725Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-263.839 -116.454Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-270.814 -126.091Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 6.975 9.637Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 10.228.797 4.444.112Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.437.848 -9.065.588Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 693.000 -59.014Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.693.377 -426.785.871İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -48.735.037 -26.749.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -12.958.340 -400.036.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.686.725 -3.664.956İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.871İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.682.854 -3.664.956Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.036.539 91.640Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.073.204 418.980.093İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 30.383.797 14.740.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 18.689.407 404.239.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 12.801 719.386Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.544.067 1.138.912İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.678İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.541.389 1.138.912Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler282.271 514.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 514.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)282.271Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.354.505 10.888.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -498.399 -358.701Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -9.959.289 -2.303.815YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.513.443 -1.675.787Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.732.522 -1.790.795Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.676.453 -1.719.195Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.069 -71.600Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler22 219.079 115.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.025.166 15.142.109Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.097.968Kredilerden Nakit Girişleri4 16.097.968Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.507.819 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.507.819 0Ödenen Temettüler16 -976.889 -473.710Ödenen Faiz22 -2.147.898 -1.148.927Alınan Faiz21 1.607.440 666.778YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.358.208 21.691.939Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi39.482 -61.422NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.397.690 21.630.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ122.940.834 91.296.140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ139.338.524 112.926.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 139.338.524 122.940.834Finansal Yatırımlar2.984.077 3.417.164Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 13.477 13.477Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 2.970.600 3.403.687Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar445.530.055 383.836.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 52.741.694 4.006.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 392.788.361 379.830.020Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6.325.229 8.216.628İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.871İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.325.229 8.212.757Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 2.266.481 361.252İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.266.481 361.252Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 20.790 23.392Diğer Dönen Varlıklar21.372 10.835İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 21.372 10.835ARA TOPLAM596.486.528 518.806.782TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR596.486.528 518.806.782DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.636.054 1.636.054Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.636.054 1.636.054Diğer Alacaklar2.107.801 1.903.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.107.801 1.903.133Maddi Duran Varlıklar3.157.896 2.624.417Arazi ve Arsalar11 9.736 9.736Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.191.180 1.797.269Taşıtlar11 480.176 605.556Mobilya ve Demirbaşlar11 421.495 172.975Özel Maliyetler11 55.309 38.881Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.113.178 1.158.969Maddi Olmayan Duran Varlıklar805.828 835.966Lisanslar12 758.233 788.371Bilgisayar Yazılımları12 47.595 47.595Peşin Ödenmiş Giderler159.683 28.373İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 159.683 28.373Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.306.190 1.030.683TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.286.630 9.217.595TOPLAM VARLIKLAR606.773.158 528.024.377KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.406.975 13.907.819İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.406.975 13.907.819Banka Kredileri4 12.406.975 13.907.819Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları610.582 491.639İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları185.783 150.553Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 185.783 150.553İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları424.799 341.086Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 424.799 341.086Ticari Borçlar478.257.064 429.183.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 61.891.797 31.508.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 416.365.267 397.675.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.336.426 1.323.624Diğer Borçlar3.608.066 2.058.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 2.678 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.605.388 2.058.113Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 2.347.832 1.888.758Kısa Vadeli Karşılıklar2.634.169 2.221.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.510.891 2.097.788Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 123.278 123.278ARA TOPLAM501.201.114 451.074.879TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER501.201.114 451.074.879UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar682.631 807.459İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar406.180 544.691Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 406.180 544.691İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar276.451 262.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 276.451 262.768Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.602.439 3.012.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.602.439 3.012.881Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 281.135 281.135TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.566.205 4.101.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER505.767.319 455.176.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.005.839 72.848.023Ödenmiş Sermaye16 48.000.000 40.000.000Sermaye AvansıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.725.122 -1.391.764Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.725.122 -1.391.764Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.725.122 -1.391.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.124.541 1.124.541Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.174.041 2.145.738Yasal Yedekler16 3.174.041 2.145.738Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 20.964.316 10.566.157Net Dönem Karı veya Zararı24 29.468.063 20.403.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.005.839 72.848.023TOPLAM KAYNAKLAR606.773.158 528.024.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler498.643 9.515.300 -10.013.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-349.564 0 7.795.388 13.604.695 13.604.695Dönem Karı (Zararı)7.795.388 13.954.259 13.954.259Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-349.564 -349.564 -349.564Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-473.710 -473.710 -473.710Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -1.409.402 1.124.541 2.145.738 23.566.157 7.795.388 66.381.293 66.381.293Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14