***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 64.479.994 68.967.148Satışların Maliyeti18 -6.534.475 -23.056.436TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.945.519 45.910.712BRÜT KAR (ZARAR)57.945.519 45.910.712Genel Yönetim Giderleri19 -32.357.194 -18.309.644Pazarlama Giderleri19 -7.495.814 -5.307.021Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 52.927.272 52.748.852Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -46.468.431 -50.756.455ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.551.352 24.286.444FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.551.352 24.286.444Finansman Gelirleri21 1.210.994 637.111Finansman Giderleri22 -676.192 -739.641SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.086.154 24.183.914Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.475.041 -5.020.342Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -6.339.016 -5.069.287Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 863.975 48.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.611.113 19.163.572DÖNEM KARI (ZARARI)19.611.113 19.163.572Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.611.113 19.163.572Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.355.220 74.248.752Dönem Karı (Zararı)19.611.113 19.163.572Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.243.055 5.813.595Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 861.965 402.196Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler103.987 462.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 103.987 462.681Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-197.938 -71.624Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 -197.938 -71.624Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 5.475.041 5.020.342Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.097.909 51.227.082Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -487.906 655.163Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.563.559 -58.109.989İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 3.775.327 -1.772.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -106.338.886 -56.337.970Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-885.615 242.671İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 3.871İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -885.615 238.800Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -949.940 -593.005Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.814.212 105.492.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 11.413.449 -3.831.555İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 63.400.763 109.323.584Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -6.190.794 1.594.079Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.550.624 1.934.522İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.440 1.954İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.557.064 1.932.568Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-283.683 11.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-283.683 11.612Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.243.741 76.204.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -52.475 -46.447Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -12.059.004 -1.909.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-867.593 -684.747Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-867.593 -684.747Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-867.593 -684.747FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.240.232 -9.955.047Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.900.000 0Kredilerden Nakit Girişleri4 5.900.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -8.807.819Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -8.807.819Ödenen Temettüler16 0 -976.889Ödenen Faiz22 -676.192 -739.642Alınan Faiz21 1.016.424 569.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.982.581 63.608.958Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-58.600 199.845NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.041.181 63.808.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ196.894.532 122.940.834DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ173.853.351 186.749.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 173.853.351 196.894.531Finansal Yatırımlar3.786.261 3.103.785Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 13.477 13.477Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 3.772.784 3.090.308Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar738.076.173 635.512.614İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 454.369 4.229.696İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 737.621.804 631.282.918Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7.972.927 8.710.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.972.927 8.710.770Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 1.458.004 617.974İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.458.004 617.974Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 0 0Diğer Dönen Varlıklar12.700 4.450İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 12.700 4.450ARA TOPLAM925.159.416 844.844.124TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR925.159.416 844.844.124DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.636.054 1.636.054Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.636.054 1.636.054Diğer Alacaklar5.908.914 4.285.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.908.914 4.285.462Maddi Duran Varlıklar4.772.808 5.049.070Arazi ve Arsalar11 0 9.736Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.869.006 2.846.342Taşıtlar11 400.787 440.482Mobilya ve Demirbaşlar11 487.034 508.883Özel Maliyetler11 1.015.981 1.243.627Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.090.514 1.793.880Maddi Olmayan Duran Varlıklar805.309 820.055Lisanslar12 784.257 793.748Bilgisayar Yazılımları12 21.052 26.307Peşin Ödenmiş Giderler353.139 243.229İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 353.139 243.229Ertelenmiş Vergi Varlığı17 934.742 791.656İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları211.715 198.572Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 211.715 198.572İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları723.027 593.084Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 723.027 593.084Ticari Borçlar752.559.221 677.745.009İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 135.314.965 114.290.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 617.244.256 563.454.833Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.193.823 9.384.617Diğer Borçlar7.135.411 12.282.726İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 7.387 947İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.128.024 12.281.779Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükle00.300 4.782.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.677.022 3.918.252Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 123.278 864.432ARA TOPLAM779.829.388 717.009.745TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER779.829.388 717.009.745UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.444.854 1.250.097İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar296.142 351.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 296.142 351.914İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.148.712 898.183Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 1.148.712 898.183Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.719.441 3.937.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.719.441 3.937.923Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 513.820 820.137TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.678.115 6.008.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER786.507.503 723.017.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.725.120 137.363.029Ödenmiş Sermaye16 60.000.000 60.000.000Sermaye AvansıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.129.984 -1.880.962Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.129.984 -1.880.962Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.129.984 -1.880.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.124.541 1.124.541Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.124.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.174.041 3.174.041Yasal Yedekler16 3.174.041 3.174.041Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 74.945.409 8.964.316Net Dönem Karı veya Zararı24 19.611.113 65.981.093TOPLAM ÖZKAYNAKLAR156.725.120 137.363.029TOPLAM KAYNAKLAR943.232.623 860.380.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 40.000.000 -1.391.764 1.124.541 2.145.738 10.566.157 20.403.351 72.848.023 72.848.023Transferler1.028.303 19.375.048 -20.403.351 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-142.645 0 19.163.572 19.020.927 19.020.927Dönem Karı (Zararı)19.163.572 19.163.572 19.163.572Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-142.645 -142.645 -142.645Kar Payları-976.889 0 -976.889 -976.889Dönem Sonu Bakiyeler14 40.000.000 -1.534.409 1.124.541 3.174.041 28.964.316 19.163.572 90.892.061 90.892.061Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 60.000.000 -1.880.962 1.124.541 2.145.738 8.964.316 65.981.093 137.363.029 137.363.029Transferler1.028.303 65.981.093 -65.981.093 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-249.022 0 19.611.113 19.362.091 19.362.091Dönem Karı (Zararı)19.611.113 19.611.113 19.611.113Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-249.022 -249.022 -249.022Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 60.000.000 -2.129.984 1.124.541 3.174.041 74.945.409 19.611.113 156.725.120 156.725.120Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19.611.113 19.163.572DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -249.023 -142.644Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-488.776 -178.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 239.753 35.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi239.753 35.661Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-249.023 -142.644TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.362.090 19.020.928Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.362.090 19.020.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027754BIST