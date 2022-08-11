***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 14:09
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 216.144.217 91.582.342 151.664.223 22.615.194
Satışların Maliyeti
18 -30.515.556 -23.796.679 -23.981.081 -740.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.628.661 67.785.663 127.683.142 21.874.951
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0
Kambiyo Gelirleri
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Payı Gelirleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0
Kambiyo Giderleri
0
Faiz Giderleri
0
Kar Payı Giderleri
0
Karşılık Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0
BRÜT KAR (ZARAR)
185.628.661 67.785.663 127.683.142 21.874.951
Genel Yönetim Giderleri
19 -90.191.497 -31.379.391 -57.834.303 -13.069.747
Pazarlama Giderleri
19 -15.630.075 -8.986.699 -8.134.261 -3.679.678
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 120.814.176 75.089.861 67.886.904 22.341.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -109.975.869 -71.996.585 -63.507.438 -21.240.130
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.645.396 30.512.849 66.094.044 6.226.405
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.645.396 30.512.849 66.094.044 6.226.405
Finansman Gelirleri
21 2.891.584 1.479.673 1.680.590 842.562
Finansman Giderleri
22 -2.048.413 -1.283.480 -1.372.221 -543.839
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.488.567 30.709.042 66.402.413 6.525.128
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -22.609.244 -7.891.467 -17.134.203 -2.871.125
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -24.124.219 -8.064.562 -17.785.203 -2.995.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.514.975 173.095 651.000 124.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.879.323 22.817.575 49.268.210 3.654.003
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.879.323 22.817.575 49.268.210 3.654.003
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
68.879.323 22.817.575 49.268.210 3.654.003
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.690.796 45.747.700
Dönem Karı (Zararı)
68.879.323 22.817.575
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.540.174 9.374.266
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.800.867 831.039
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.554.065 812.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.554.065 812.673
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-424.002 -160.913
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -424.002 -160.913
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 22.609.244 7.891.467
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.303.605 20.909.008
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 0 693.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.951.803 -23.110.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -14.772.461 336.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -363.179.342 -23.446.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.750.315 540.018
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 3.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -21.750.315 536.147
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.454.640 -324.447
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.321.846 43.168.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 91.691.969 -2.212.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 195.629.877 45.381.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 660.040 -180.043
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.652.068 190.999
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.533 1.964
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.650.535 189.035
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-780.801 -69.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-780.801 -69.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.884.108 53.100.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -414.161 -394.373
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -18.392.527 -6.958.776
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.219.297 -953.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
800.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
800.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.425.654 -1.172.811
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.425.654 -1.172.811
Alınan Temettüler
21 406.357 219.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.668.574 -1.017.098
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.450.000 142.181
Kredilerden Nakit Girişleri
4 59.450.000 142.181
Ödenen Temettüler
15 -2.878.187 -976.889
Ödenen Faiz
22 -2.048.413 -1.283.480
Alınan Faiz
20 2.145.174 1.101.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.758.481 43.776.870
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
59.431 29.062
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.817.912 43.805.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
196.894.531 122.940.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
216.712.443 166.746.766
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 216.712.443 196.894.531
Finansal Yatırımlar
7.318.023 6.008.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.081.748.381 723.017.902
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.841.034 137.363.029
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.333.809 -1.880.962
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.333.809 -1.880.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.333.809 -1.880.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.054.258 1.124.541
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.054.258 1.124.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.054.258 1.124.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.316.950 3.174.041
Yasal Yedekler
15 6.316.950 3.174.041
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 68.924.312 8.964.316
Net Dönem Karı veya Zararı
23 68.879.323 65.981.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.841.034 137.363.029
TOPLAM KAYNAKLAR
1.284.589.415 860.380.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 40.000.000 -1.391.764 1.124.541 2.145.738 10.566.157 20.403.351 72.848.023 72.848.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.028.303 19.375.048 -20.403.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.756 0 22.817.575 22.738.819 22.738.819
Dönem Karı (Zararı)
22.817.575 22.817.575 22.817.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.756 -78.756 -78.756
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-976.889 0 -976.889 -976.889
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 40.000.000 -1.470.520 1.124.541 3.174.041 28.964.316 22.817.575 94.609.953 94.609.953
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 60.000.000 -1.880.962 1.124.541 3.174.041 8.964.316 65.981.093 137.363.029 137.363.029
Transferler
3.142.909 62.838.184 -65.981.093 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-452.847 -70.283 68.879.323 68.356.193 68.356.193
Dönem Karı (Zararı)
68.879.323 68.879.323 68.879.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-452.847 -70.283 -523.130 -523.130
Kar Payları
-2.878.188 0 -2.878.188 -2.878.188
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 -2.333.809 1.054.258 6.316.950 68.924.312 68.879.323 202.841.034 202.841.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.879.323 22.817.575 49.268.210 3.654.003
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -452.847 -78.756 -203.824 63.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-760.542 -98.445 -271.766 79.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 307.695 19.689 67.942 -15.972
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
307.695 19.689 67.942 -15.972
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-70.283 0 -70.283 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.283 0 -70.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-70.283 0 -70.283
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-523.130 -78.756 -274.107 63.887
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.356.193 22.738.819 48.994.103 3.717.890
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.356.193 22.738.819 48.994.103 3.717.890
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054549
BIST