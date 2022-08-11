***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 216.144.217 91.582.342 151.664.223 22.615.194Satışların Maliyeti18 -30.515.556 -23.796.679 -23.981.081 -740.243TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)185.628.661 67.785.663 127.683.142 21.874.951Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıÜcret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet GelirleriKambiyo GelirleriFaiz GelirleriKar Payı GelirleriTürev Finansal İşlemlerden KazançPortföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen GelirSigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen GelirEmeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen GelirFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş KarlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer GelirlerFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiÜcret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet GiderleriKambiyo GiderleriFaiz GiderleriKar Payı GiderleriKarşılık GiderleriTürev Finansal İşlemlerden ZararPortföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan GiderlerSigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan GiderlerEmeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan GiderlerFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş ZararlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer GiderlerFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer FarklarıBRÜT KAR (ZARAR)185.628.661 67.785.663 127.683.142 21.874.951Genel Yönetim Giderleri19 -90.191.497 -31.379.391 -57.834.303 -13.069.747Pazarlama Giderleri19 -15.630.075 -8.986.699 -8.134.261 -3.679.678Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 120.814.176 75.089.861 67.886.904 22.341.009Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -109.975.869 -71.996.585 -63.507.438 -21.240.130Diğer Kazançlar (Kayıplar)ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.645.396 30.512.849 66.094.044 6.226.405Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Farkİtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerYatırım Faaliyetlerinden GiderlerTFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylarİştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.645.396 30.512.849 66.094.044 6.226.405Finansman Gelirleri21 2.891.584 1.479.673 1.680.590 842.562Finansman Giderleri22 -2.048.413 -1.283.480 -1.372.221 -543.839Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.488.567 30.709.042 66.402.413 6.525.128Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -22.609.244 -7.891.467 -17.134.203 -2.871.125Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -24.124.219 -8.064.562 -17.785.203 -2.995.275Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.514.975 173.095 651.000 124.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)68.879.323 22.817.575 49.268.210 3.654.003DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)DÖNEM KARI (ZARARI)68.879.323 22.817.575 49.268.210 3.654.003Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları68.879.323 22.817.575 49.268.210 3.654.003Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.690.796 45.747.700Dönem Karı (Zararı)68.879.323 22.817.575Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.540.174 9.374.266Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.800.867 831.039Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.554.065 812.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.554.065 812.673Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-424.002 -160.913Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -424.002 -160.913Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 22.609.244 7.891.467Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-111.303.605 20.909.008Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 0 693.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-377.951.803 -23.110.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -14.772.461 336.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -363.179.342 -23.446.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.750.315 540.018İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 3.871İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -21.750.315 536.147Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.454.640 -324.447Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler287.321.846 43.168.738İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 91.691.969 -2.212.641İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 195.629.877 45.381.379Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 660.040 -180.043Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.652.068 190.999İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.533 1.964İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.650.535 189.035Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-780.801 -69.215Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-780.801 -69.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.884.108 53.100.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -414.161 -394.373Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -18.392.527 -6.958.776YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.219.297 -953.732Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri800.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri800.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.425.654 -1.172.811Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.425.654 -1.172.811Alınan Temettüler21 406.357 219.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.668.574 -1.017.098Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri59.450.000 142.181Kredilerden Nakit Girişleri4 59.450.000 142.181Ödenen Temettüler15 -2.878.187 -976.889Ödenen Faiz22 -2.048.413 -1.283.480Alınan Faiz20 2.145.174 1.101.090YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.758.481 43.776.870Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi59.431 29.062NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.817.912 43.805.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ196.894.531 122.940.834DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ216.712.443 166.746.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 216.712.443 196.894.531Finansal Yatırımlar7.318.023 6.008.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.081.748.381 723.017.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar202.841.034 137.363.029Ödenmiş Sermaye15 60.000.000 60.000.000Sermaye AvansıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.333.809 -1.880.962Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.333.809 -1.880.962Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -2.333.809 -1.880.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.054.258 1.124.541Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.054.258 1.124.541Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.054.258 1.124.541Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.316.950 3.174.041Yasal Yedekler15 6.316.950 3.174.041Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 68.924.312 8.964.316Net Dönem Karı veya Zararı23 68.879.323 65.981.093TOPLAM ÖZKAYNAKLAR202.841.034 137.363.029TOPLAM KAYNAKLAR1.284.589.415 860.380.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 40.000.000 -1.391.764 1.124.541 2.145.738 10.566.157 20.403.351 72.848.023 72.848.023Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.028.303 19.375.048 -20.403.351 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.756 0 22.817.575 22.738.819 22.738.819Dönem Karı (Zararı)22.817.575 22.817.575 22.817.575Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-78.756 -78.756 -78.756Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-976.889 0 -976.889 -976.889Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 40.000.000 -1.470.520 1.124.541 3.174.041 28.964.316 22.817.575 94.609.953 94.609.953Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 60.000.000 -1.880.962 1.124.541 3.174.041 8.964.316 65.981.093 137.363.029 137.363.029Transferler3.142.909 62.838.184 -65.981.093 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-452.847 -70.283 68.879.323 68.356.193 68.356.193Dönem Karı (Zararı)68.879.323 68.879.323 68.879.323Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-452.847 -70.283 -523.130 -523.130Kar Payları-2.878.188 0 -2.878.188 -2.878.188Dönem Sonu Bakiyeler15 60.000.000 -2.333.809 1.054.258 6.316.950 68.924.312 68.879.323 202.841.034 202.841.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)68.879.323 22.817.575 49.268.210 3.654.003DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 -452.847 -78.756 -203.824 63.887Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-760.542 -98.445 -271.766 79.859Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 307.695 19.689 67.942 -15.972Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi307.695 19.689 67.942 -15.972Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-70.283 0 -70.283 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-70.283 0 -70.283Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-70.283 0 -70.283Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-523.130 -78.756 -274.107 63.887TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.356.193 22.738.819 48.994.103 3.717.890Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.356.193 22.738.819 48.994.103 3.717.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054549BIST