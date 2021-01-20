***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
20.01.2021 11:21
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin , Analist Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903432
BIST
15:381.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,75
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:387,4514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:389,0189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0385
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:38442,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,02
|Açılış
|: 442,72
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:38
|INTEM
|66,55
|39.835.686
|% 10,00
|
|GEREL
|7,81
|549.190.163
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.247.282
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.113.423
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|64.705.622
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|19.927.496
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|OYAYO
|11,56
|65.031.285
|% -9,97
|
|TSKB
|1,94
|1.141.904.175
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,95
|927.379.795
|% 2,86
|
|SISE
|7,89
|682.671.129
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|674.867.328
|% 1,94
|
|GARAN
|9,99
|673.422.715
|% -1,38
|
|TSKB
|1,94
|1.141.904.175
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,95
|927.379.795
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,45
|541.445.854
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|278.365.681
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|674.867.328
|% 1,94
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4474
|7,4514
|% -0,18
|
|Euro
|9,0144
|9,0189
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,1479
|10,1988
|% 0,01
|
|Frank
|8,3310
|8,3812
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% -0,31
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|7,30
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.923
|2.996
|11,85
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|5,73
|
|Çeyrek
|709
|725
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|56,37
|56,37
|0,47
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 96 kaybederek (% -1.06 ) 1, 672
-
15:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, DOHOL, EKGYO
-
15:47GSDDE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 153, 331 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 20, 173.00 milyon TL de
-
15:46YYAPI
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 900, 436 adet işlem