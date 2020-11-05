***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
05.11.2020 12:06
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020-3
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
05/11/2020
Açıklamalar
GEÇİCİ VERGİ BEYANNEME EKİ GELİR TABLOSU EKTE YERALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886318
BIST
12:551.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 13,00
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.181
En Düşük
1.170
12:558,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0358
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:559,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1063
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9989
En Düşük
9,8472
12:55522,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 6,25
|Açılış
|: 522,10
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:55
|BLCYT
|6,60
|8.797.793
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,41
|4.855.039
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.131.992
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,34
|519.101.102
|% 1,88
|
|SISE
|6,57
|511.947.121
|% 1,55
|
|GARAN
|6,96
|506.856.783
|% 0,43
|
|EGEEN
|1.250,00
|442.751.917
|% 2,21
|
|TSKB
|2,11
|376.163.630
|% 1,93
|
|SKBNK
|1,80
|369.412.278
|% 5,88
|
|TSKB
|2,11
|376.163.630
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,80
|252.319.753
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,55
|357.763.865
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,70
|217.830.599
|% 3,66
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4519
|8,4573
|% 0,43
|
|Euro
|9,9766
|9,9861
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,9989
|11,0541
|% 0,89
|
|Frank
|9,2820
|9,3379
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% 0,49
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|12,70
|
|Altın Gr.
|522
|522
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|20,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|19,34
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|9,36
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,20
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|-0,11
|