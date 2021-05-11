***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021-31/03/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBOĞAZİÇİKURUMLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi07/05/2021AçıklamalarGEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULAN KONSOLİDE OLMAYAN VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEYEN GELİR TABLOSU EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936130BIST