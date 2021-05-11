***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.05.2021 10:51
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-31/03/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİKURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
07/05/2021
Açıklamalar
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULAN KONSOLİDE OLMAYAN VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEYEN GELİR TABLOSU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936130
BIST
13:441.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,05
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
13:448,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
13:4410,1115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0731
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
13:44490,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,66
|Açılış
|: 490,28
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler13:44
|CEMAS
|1,32
|158.441.383
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.159.522
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,62
|19.113.984
|% 9,03
|
|INVEO
|143,70
|116.998.978
|% 8,86
|
|SONME
|30,74
|2.410.123
|% 7,48
|
|VAKFN
|12,60
|101.938.212
|% -9,94
|
|AYCES
|73,00
|235.143
|% -8,64
|
|DIRIT
|5,41
|60.980
|% -6,72
|
|JANTS
|72,10
|179.064.652
|% -6,24
|
|KSTUR
|305,00
|242.224
|% -5,89
|
|KRDMD
|8,78
|809.245.112
|% 0,80
|
|KOZAL
|130,30
|710.586.074
|% 1,40
|
|THYAO
|13,36
|677.893.949
|% -0,07
|
|PETKM
|6,71
|640.701.890
|% 1,51
|
|GARAN
|7,71
|493.389.642
|% -1,53
|
|CEMAS
|1,32
|158.441.383
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,88
|189.487.861
|% -2,08
|
|PETKM
|6,71
|640.701.890
|% 1,51
|
|KRDMD
|8,78
|809.245.112
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,13
|149.878.789
|% -0,93
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2859
|8,2915
|% 0,23
|
|Euro
|10,1032
|10,1115
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6722
|11,7308
|% 0,21
|
|Frank
|9,1417
|9,1968
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2023
|2,2133
|% 0,10
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|3,87
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|67,70
|67,70
|-0,62
|