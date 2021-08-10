***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.08.2021 15:15
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021-2
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/08/2021
Açıklamalar
EKTEKİ GELİR TABLOSU 30/06/2021 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN BİREYSEL GELİR TABLOSU OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956878
BIST
15:041.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
15:048,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:0410,0867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0745
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:04478,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,11
|Açılış
|: 478,08
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KARYE
|11,88
|94.079.575
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.991.907
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.031.834
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.588.851
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|120.921.403
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|52.738.165
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.897.251
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,16
|53.552.146
|% -9,57
|
|MRSHL
|244,20
|3.415.604
|% -8,02
|
|SISE
|8,37
|939.820.204
|% 2,32
|
|EREGL
|19,72
|927.674.217
|% -3,90
|
|GENIL
|15,40
|763.616.849
|% 7,69
|
|GARAN
|9,09
|682.949.630
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,93
|592.368.324
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,47
|389.050.232
|% 1,23
|
|SISE
|8,37
|939.820.204
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,86
|155.186.423
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,93
|592.368.324
|% -0,50
|
|GARAN
|9,09
|682.949.630
|% -0,55
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5977
|8,6008
|% -0,43
|
|Euro
|10,0812
|10,0867
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,8754
|11,9349
|% -0,37
|
|Frank
|9,2777
|9,3336
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2846
|2,2960
|% -0,47
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|2,73
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.233
|-24,00
|
|Tam
|3.166
|3.246
|-24,66
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-11,93
|
|Çeyrek
|768
|785
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|0,90
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:16KARYE
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 248, 914 adet işlem
-
15:15VBTYZ
Yüzde 8.03 oranında artışla 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 162, 686 adet işlem
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 43 artarak (% 0.43 ) 1, 270
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, UFUK, SELGD, KARYE, EDIP, KAPLM, MARKA, RODRG, AYES, SNKRN
-
15:14
EKIZ, EDIP, GOODY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında