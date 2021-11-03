***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
03.11.2021 11:22
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021-3
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/11/2021
Açıklamalar
30/09/2021 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN BİREYSEL GELİR TABLOSU OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ GELİR TABLOSU EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974146
BIST
11:291.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:299,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0270
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:2911,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0388
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:29551,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,13
|Açılış
|: 551,92
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:27
|IHAAS
|5,06
|19.903.409
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|92.267.273
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|112.855.904
|% 9,93
|
|TUREX
|13,13
|27.501.305
|% 8,15
|
|VERTU
|25,14
|68.582.263
|% 7,53
|
|KARYE
|19,79
|31.069.236
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.371.925
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,46
|23.236.237
|% -9,34
|
|CANTE
|13,11
|43.741.553
|% -8,64
|
|TSPOR
|4,91
|368.133.616
|% -8,57
|
|GARAN
|10,23
|750.598.424
|% 0,69
|
|SISE
|8,79
|454.341.332
|% 1,97
|
|THYAO
|15,46
|392.866.836
|% -0,19
|
|TSPOR
|4,91
|368.133.616
|% -8,57
|
|EREGL
|18,94
|253.141.819
|% -0,79
|
|ODAS
|1,45
|130.233.523
|% 1,40
|
|GARAN
|10,23
|750.598.424
|% 0,69
|
|TSPOR
|4,91
|368.133.616
|% -8,57
|
|TSKB
|1,40
|93.087.913
|% 2,19
|
|SISE
|8,79
|454.341.332
|% 1,97
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6270
|9,6287
|% 0,27
|
|Euro
|11,1586
|11,1677
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,0700
|13,1356
|% 0,26
|
|Frank
|10,4987
|10,5620
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5576
|2,5704
|% 0,21
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,76
|
|Altın Gr.
|551
|552
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-1,53
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:41TUREX
Yüzde 7.99 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 685 adet işlem
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11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 89 artarak (% 0.30 ) 1, 657
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11:40XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 5, 445.00 milyon TL de
-
11:40PRKAB
Yüzde 9.97 oranında artışla 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 792, 425 adet işlem
-
11:39VERTU
Yüzde 7.53 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 438 adet işlem