***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2021-4Mali Tablonun Verildiği OtoriteBOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi09/02/2022Açıklamalar31/12/2021 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN BİREYSEL GELİR TABLOSU OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001093BIST