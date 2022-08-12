***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.08.2022 12:25
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2022-2
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2022
Açıklamalar
30/06/2022 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN BİREYSEL GELİR TABLOSU OLUP SERMAYE PİAYASASI MEVZUTATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054969
BIST
12:472.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 7,55
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:4717,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:4718,5019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0307
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:471.032,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.032,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:47
|TRCAS
|10,57
|76.610.594
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.013.452
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|75.669.980
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.418.701
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.508.684
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,20
|12.054.827
|% -9,62
|
|KZBGY
|28,98
|23.914.714
|% -7,71
|
|BLCYT
|12,08
|41.441.485
|% -6,36
|
|SNGYO
|3,73
|28.890.787
|% -5,09
|
|ORGE
|9,89
|26.979.946
|% -3,79
|
|ODAS
|4,03
|646.791.428
|% 2,54
|
|VAKBN
|4,62
|610.628.912
|% 4,76
|
|HALKB
|5,65
|468.242.372
|% 3,48
|
|EKGYO
|3,64
|351.494.414
|% -0,27
|
|KOZAL
|153,50
|344.165.375
|% 0,92
|
|ODAS
|4,03
|646.791.428
|% 2,54
|
|VAKBN
|4,62
|610.628.912
|% 4,76
|
|EKGYO
|3,64
|351.494.414
|% -0,27
|
|ALBRK
|1,81
|162.637.874
|% 4,62
|
|HALKB
|5,65
|468.242.372
|% 3,48
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9567
|17,9639
|% 0,14
|
|Euro
|18,4885
|18,5019
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,7550
|21,8641
|% -0,36
|
|Frank
|18,9941
|19,1085
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7682
|4,7921
|% 0,09
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-2,17
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.918
|6.968
|-24,00
|
|Yarım
|3.371
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,51
|