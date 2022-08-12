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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

12.08.2022 12:25
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
2022-2
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2022
Açıklamalar

30/06/2022 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN BİREYSEL GELİR TABLOSU OLUP SERMAYE PİAYASASI MEVZUTATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054969


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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -2,17  
Altın Gr. 1.032 1.032 -0,78  
Cumhuriyet 6.887 6.991 -33,00  
Tam 6.918 6.968 -24,00  
Yarım 3.371 3.407 -11,00  
Çeyrek 1.691 1.703 -6,00  
Gümüş.Ons 20,30 20,33 0,00  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,01  
B. Petrol 100 100 0,51  
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