***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2022-9Mali Tablonun Verildiği OtoriteBOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi10/11/2022AçıklamalarEKLİ GELİR TABLOSU GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN BİREYSEL GELİR TABLOSU OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR. 30/09/2022 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENENhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081070BIST