***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
04.01.2023 11:10
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000 TL nominal tutara kadar olan ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yoluyla gerçekleştireceği borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093040
BIST
13:205.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -9,02
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:2018,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:2019,9285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1624
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:201.120,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 15,01
|Açılış
|: 1.120,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:19
|QNBFL
|130,90
|1.115.530
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|12.181.724
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|69.834.192
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.093.149
|% 9,94
|
|KONYA
|4.161,60
|331.829.101
|% 9,59
|
|ULUSE
|225,00
|54.592.599
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.998.195
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.463.162
|% -9,93
|
|SUMAS
|106,80
|93.707
|% -7,21
|
|EKGYO
|9,52
|5.156.718.387
|% 1,06
|
|EREGL
|42,66
|4.946.850.035
|% 0,99
|
|THYAO
|147,30
|4.032.994.134
|% -0,07
|
|ASELS
|66,65
|3.559.998.629
|% -3,55
|
|ENKAI
|35,42
|2.843.718.439
|% 1,08
|
|EKGYO
|9,52
|5.156.718.387
|% 1,06
|
|KRDMD
|19,17
|2.813.507.005
|% 1,91
|
|YKBNK
|11,85
|1.690.262.911
|% 1,02
|
|PETKM
|20,22
|2.511.772.451
|% -1,27
|
|ISCTR
|12,97
|1.574.628.129
|% 2,37
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7364
|18,7505
|% 0,15
|
|Euro
|19,9156
|19,9291
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,5358
|22,6488
|% 0,87
|
|Frank
|20,1352
|20,2565
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9701
|4,9950
|% 0,15
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,21
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,01
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|57,00
|
|Tam
|7.563
|7.621
|46,00
|
|Yarım
|3.663
|3.725
|22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,69
|14,71
|0,28
|
|B. Petrol
|80,10
|80,10
|-2,00
|