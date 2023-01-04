***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 200.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1785 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, İhraç Belgesi ve Eki onaylanmıştır. Başvuru Formu ile Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Ihraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu_23.11.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093041BIST