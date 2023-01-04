***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.01.2023 11:10
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 200.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1785 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, İhraç Belgesi ve Eki onaylanmıştır. Başvuru Formu ile Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Ihraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu_23.11.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093041
BIST
13:205.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -9,02
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:2018,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:2019,9285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1624
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:201.120,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 15,01
|Açılış
|: 1.120,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:19
|QNBFL
|130,90
|1.115.530
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|12.181.724
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|69.834.192
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.093.149
|% 9,94
|
|KONYA
|4.161,60
|331.829.101
|% 9,59
|
|ULUSE
|225,00
|54.592.599
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.998.195
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.463.162
|% -9,93
|
|SUMAS
|106,80
|93.707
|% -7,21
|
|EKGYO
|9,52
|5.156.718.387
|% 1,06
|
|EREGL
|42,66
|4.946.850.035
|% 0,99
|
|THYAO
|147,30
|4.032.994.134
|% -0,07
|
|ASELS
|66,65
|3.559.998.629
|% -3,55
|
|ENKAI
|35,42
|2.843.718.439
|% 1,08
|
|EKGYO
|9,52
|5.156.718.387
|% 1,06
|
|KRDMD
|19,17
|2.813.507.005
|% 1,91
|
|YKBNK
|11,85
|1.690.262.911
|% 1,02
|
|PETKM
|20,22
|2.511.772.451
|% -1,27
|
|ISCTR
|12,97
|1.574.628.129
|% 2,37
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7364
|18,7505
|% 0,15
|
|Euro
|19,9156
|19,9291
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,5358
|22,6488
|% 0,87
|
|Frank
|20,1352
|20,2565
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9701
|4,9950
|% 0,15
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,21
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,01
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|57,00
|
|Tam
|7.563
|7.621
|46,00
|
|Yarım
|3.663
|3.725
|22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,69
|14,71
|0,28
|
|B. Petrol
|80,10
|80,10
|-2,00
|