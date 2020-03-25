***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKirazlıdere Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi Yağlıyan Apt. N. 76/78 D 6" Amasya Adresinde , Amasya İrtibat Bürosu Açılması Talebimiz .Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2020 tarih 32992422-205.04.04-E.3522 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Bilgilerinize sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832109BIST