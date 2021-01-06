Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2021 11:00



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piayasası Kurulu'ndan  Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'ne 01/01/2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere  Yurt Dışında Emir İletimine Aracılık Faaliyetine İzin Verilmiştir. Ekte Şirketimizin Yatırım Hizmet Ve Faaliyet İzinleri İle İlgili Tablo Yeralmaktadır.Bilgilerinize arz ederiz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897325


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:171.504
Değişim :  0,95% |  14,17
Açılış :  1.502  
Önceki Kapanış :  1.490  
En Yüksek
1.509 En Düşük
1.500
BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 9,24 6.526.324 % 10,00  
BRSAN 29,92 122.187.761 % 10,00  
BRYAT 473,50 28.172.163 % 9,99  
PSDTC 26,22 27.258.413 % 9,98  
PSDTC 26,22 27.258.413 % 9,98  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Dolar 7,3597 7,3622 % -0,33  
Euro 9,0742 9,0826 % -0,03  
Sterlin 10,0279 10,0781 % -0,10  
Frank 8,3704 8,4209 % -0,06  
Riyal 1,9583 1,9681 % -0,28  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 -0,35  
Altın Gr. 462 462 -1,33  
Cumhuriyet 3.080 3.127 33,00  
Tam 3.064 3.144 38,11  
Yarım 1.481 1.521 18,44  
Çeyrek 743 760 9,21  
Gümüş.Ons 27,47 27,51 -0,11  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,04  
B. Petrol 53,84 53,84 0,24  
Seans Raporu 11:17
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru