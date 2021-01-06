***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 11:00
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piayasası Kurulu'ndan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'ne 01/01/2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yurt Dışında Emir İletimine Aracılık Faaliyetine İzin Verilmiştir. Ekte Şirketimizin Yatırım Hizmet Ve Faaliyet İzinleri İle İlgili Tablo Yeralmaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897325
BIST
11:171.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,17
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.500
11:177,3622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:179,0826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:17461,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,53
|Açılış
|: 461,43
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:17
|OYAYO
|9,24
|6.526.324
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|122.187.761
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|28.172.163
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|27.258.413
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|27.258.413
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|NIBAS
|51,05
|5.042.458
|% -7,18
|
|YAPRK
|62,00
|1.085.958
|% -6,91
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|68,80
|547.499.163
|% -1,36
|
|PETKM
|5,21
|546.388.191
|% -1,33
|
|TCELL
|16,90
|524.389.114
|% 2,42
|
|TKFEN
|18,00
|492.862.655
|% -1,15
|
|GARAN
|10,20
|356.665.512
|% 0,99
|
|SKBNK
|1,54
|227.449.712
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,38
|305.028.651
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|116.178.786
|% 1,13
|
|YKBNK
|3,07
|175.082.111
|% 0,66
|
|ZOREN
|2,88
|113.680.057
|% 1,41
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3597
|7,3622
|% -0,33
|
|Euro
|9,0742
|9,0826
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0279
|10,0781
|% -0,10
|
|Frank
|8,3704
|8,4209
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% -0,28
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-0,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|53,84
|53,84
|0,24
|
Seans Raporu
11:17
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11:32METUR
Yüzde 5.04 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 861 adet işlem
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11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, BIMAS
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11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, AKBNK, ASELS
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11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 14 artarak (% 0.83 ) 1, 347
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, ATSYH, DIRIT, PSDTC, TGSAS, BRYAT, SUMAS, PSDTC, PSDTC, PSDTC