***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piayasası Kurulu'ndan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'ne 01/01/2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yurt Dışında Emir İletimine Aracılık Faaliyetine İzin Verilmiştir. Ekte Şirketimizin Yatırım Hizmet Ve Faaliyet İzinleri İle İlgili Tablo Yeralmaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897325BIST