***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 14:21
r İletimine Aracılık Faaliyetini Kapsayan Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgemiz
Ekte Bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907191
BIST
15:351.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
15:357,1718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0305
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
15:358,6232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0443
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
15:35423,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,03
|Açılış
|: 423,18
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MERKO
|9,02
|148.292.845
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.834.041
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|SEKUR
|33,90
|23.152.036
|% -9,31
|
|KAPLM
|28,98
|23.001.652
|% -8,00
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|EKGYO
|2,52
|1.651.590.361
|% 2,44
|
|GARAN
|9,92
|1.157.477.697
|% 2,37
|
|KOZAL
|123,50
|1.030.805.070
|% 1,81
|
|ODAS
|4,12
|857.457.614
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,05
|716.018.809
|% -4,03
|
|EKGYO
|2,52
|1.651.590.361
|% 2,44
|
|TSKB
|1,85
|548.285.067
|% 0,54
|
|ODAS
|4,12
|857.457.614
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,66
|493.582.544
|% 5,98
|
|DOHOL
|4,05
|716.018.809
|% -4,03
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1674
|7,1718
|% -0,42
|
|Euro
|8,6182
|8,6232
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,7437
|9,7926
|% -0,67
|
|Frank
|7,9431
|7,9910
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9061
|1,9157
|% -0,42
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,12
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|2.809
|2.851
|-1,00
|
|Tam
|2.795
|2.866
|-1,51
|
|Yarım
|1.351
|1.386
|-0,73
|
|Çeyrek
|678
|693
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,08
|
|B. Petrol
|58,02
|58,02
|0,22
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:47GSDHO
Yüzde 5.98 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 044, 733 adet işlem
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 74 artarak (% 0.11 ) 1, 605
-
15:46XU100
Endeks 1, 514 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 19, 969.00 milyon TL de
-
15:46ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 503, 070 adet işlem
-
15:45AGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 336, 748 adet işlem