***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili Organ Karar Tarihi 10.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.10.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 10/10/2022 tarihinde almış olduğu kararla, 200 Milyon TL/Nominal tutarı aşmayacak şekilde Şirket'in ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ihraç tavanı başvurusunda bulunulmuştur.Eklenen Dökümanlar Ek1-İhraç Belgesi Ek-2-Borçlanma İhracı Başvuru Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072081BIST