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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2022 12:18
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 10/10/2022 tarihinde  almış olduğu kararla, 200 Milyon TL/Nominal tutarı aşmayacak şekilde Şirket'in ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ihraç tavanı başvurusunda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar Ek1-İhraç Belgesi Ek-2-Borçlanma İhracı Başvuru Formu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072081


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Frank 18,4983 18,6097 % 0,20  
Riyal 4,9322 4,9570 % 0,14  
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12:04 Alış Satış %  
Altın Gr. 991 991 -2,98  
Cumhuriyet 6.669 6.770 33,00  
Tam 6.696 6.756 -34,00  
Yarım 3.262 3.300 -20,00  
Çeyrek 1.634 1.649 -10,00  
Seans Raporu 12:04
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