***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 12:18
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 10/10/2022 tarihinde almış olduğu kararla, 200 Milyon TL/Nominal tutarı aşmayacak şekilde Şirket'in ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ihraç tavanı başvurusunda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar Ek1-İhraç Belgesi Ek-2-Borçlanma İhracı Başvuru Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072081
BIST
12:073.612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 58,63
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:0718,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0515
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5918
En Düşük
18,5217
12:0718,1128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0329
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:07991,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,67
|Açılış
|: 991,73
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler12:04
|PENTA
|440,00
|13.551.120
|% 10,00
|
|MZHLD
|83,35
|56.055.037
|% 9,03
|
|CONSE
|6,11
|231.774.162
|% 8,72
|
|GESAN
|118,00
|388.432.722
|% 8,46
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|TKFEN
|31,16
|569.109.617
|% -6,09
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|DURDO
|32,48
|7.827.495
|% -3,85
|
|BURVA
|23,66
|3.624.818
|% -3,82
|
|DNISI
|7,63
|24.990.107
|% -3,54
|
|THYAO
|89,75
|2.163.045.958
|% 1,99
|
|AKBNK
|13,42
|1.349.879.280
|% 3,15
|
|ISCTR
|8,42
|1.237.540.059
|% 2,43
|
|YKBNK
|8,68
|1.157.736.493
|% 3,70
|
|SASA
|86,65
|1.050.660.117
|% -0,86
|
|ISCTR
|8,42
|1.237.540.059
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,20
|572.499.857
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,68
|1.157.736.493
|% 3,70
|
|AKBNK
|13,42
|1.349.879.280
|% 3,15
|
|ODAS
|8,51
|602.953.205
|% 4,55
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5819
|18,5934
|% 0,29
|
|Euro
|18,1139
|18,1212
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,8945
|20,9993
|% -0,36
|
|Frank
|18,4983
|18,6097
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9322
|4,9570
|% 0,14
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|33,00
|
|Tam
|6.696
|6.756
|-34,00
|
|Yarım
|3.262
|3.300
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-10,00
|