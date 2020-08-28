***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MEHMET EMİN SAZAK 20694876 TRY 76,6477MERT YILMAZ 1980003 TRY 7,3333ARNT GÜVEN SAZAK 102180 TRY 0,3784AYŞE ÖZTAN 102180 TRY 0,3784TÜLİN SAZAK 102180 TRY 0,3784RIZA KAAN FERHATOĞLU 58575 TRY 0,2171İBRAHİM EMRE ÇORAK 1980003 TRY 7,3333SERKAN İSMAİLOĞLU 1980003 TRY 7,3333TOPLAM 27000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MEHMET EMİN SAZAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı 76.6477VESİLE ŞARLIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0İBRAHİM EMRE ÇORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı 7.3333MERT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist KAS Birim Yöneticisi 7.3333RIZA KAAN FERHATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici GENEL KOORDİNATÖR 0.2169Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerVESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜRRIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici GENEL KOORDİNATÖRMETE MUZAFER BIÇAKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.OĞUZHAN BÜYÜKBAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.FİGEN ÖZAVCI GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.ERGÜN TEKGÜL Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici VİOP DİREKTÖRÜ -MERT YILMAZ KAS BİRİM YÖNETİCİSİ Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871542BIST