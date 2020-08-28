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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.08.2020 10:52
GÜNCEL HABERLER



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMİN SAZAK 20694876 TRY 76,6477
MERT YILMAZ 1980003 TRY 7,3333
ARNT GÜVEN SAZAK 102180 TRY 0,3784
AYŞE ÖZTAN 102180 TRY 0,3784
TÜLİN SAZAK 102180 TRY 0,3784
RIZA KAAN FERHATOĞLU 58575 TRY 0,2171
İBRAHİM EMRE ÇORAK 1980003 TRY 7,3333
SERKAN İSMAİLOĞLU 1980003 TRY 7,3333
TOPLAM 27000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMİN SAZAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı 76.6477
VESİLE ŞARLIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0
İBRAHİM EMRE ÇORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı 7.3333
MERT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist KAS Birim Yöneticisi 7.3333
RIZA KAAN FERHATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici GENEL KOORDİNATÖR 0.2169

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
RIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici GENEL KOORDİNATÖR
METE MUZAFER BIÇAKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
OĞUZHAN BÜYÜKBAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
FİGEN ÖZAVCI GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
ERGÜN TEKGÜL Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici VİOP DİREKTÖRÜ -
MERT YILMAZ KAS BİRİM YÖNETİCİSİ Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871542


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ISGSY 8,83 12.910.252 % 9,96  
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Altın Ons 1.958 1.958 28,39  
Altın Gr. 460 460 4,27  
Cumhuriyet 3.065 3.112 39,00  
Tam 3.046 3.123 29,91  
Yarım 1.472 1.511 14,47  
Çeyrek 738 755 7,24  
Gümüş.Ons 27,56 27,60 0,56  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,09  
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