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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.11.2020 15:41



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMİN SAZAK 30659075 TRY 76,6477
MERT YILMAZ 2933338 TRY 7,3333
ARNT GÜVEN SAZAK 151378 TRY 0,3784
AYŞE ÖZTAN 151378 TRY 0,3784
TÜLİN SAZAK 151378 TRY 0,3784
RIZA KAAN FERHATOĞLU 86777 TRY 0,2169
İBRAHİM EMRE ÇORAK 2933338 TRY 7,3333
SERKAN İSMAİLOĞLU 2933338 TRY 7,3333
TOPLAM 40000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889947


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  1.321  
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BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 14,08 2.623.999 % 10,00  
BURVA 62,70 6.676.423 % 10,00  
BMELK 28,60 1.413.098 % 10,00  
EGPRO 24,22 90.286.235 % 9,99  
CLEBI 99,05 60.189.290 % 9,99  
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17:00 Alış Satış %  
Dolar 7,9860 7,9927 % -0,16  
Euro 9,5094 9,5180 % -0,07  
Sterlin 10,6227 10,6760 % -0,38  
Frank 8,7359 8,7885 % -0,16  
Riyal 2,1233 2,1340 % -0,22  
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17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 5,85  
Altın Gr. 465 466 0,36  
Cumhuriyet 3.099 3.146 21,00  
Tam 3.080 3.160 20,91  
Yarım 1.489 1.529 10,11  
Çeyrek 747 764 5,05  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 0,12  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,02  
B. Petrol 48,16 48,16 0,38  
Seans Raporu 17:00
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