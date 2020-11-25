***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.11.2020 15:41
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMİN SAZAK 30659075 TRY 76,6477
MERT YILMAZ 2933338 TRY 7,3333
ARNT GÜVEN SAZAK 151378 TRY 0,3784
AYŞE ÖZTAN 151378 TRY 0,3784
TÜLİN SAZAK 151378 TRY 0,3784
RIZA KAAN FERHATOĞLU 86777 TRY 0,2169
İBRAHİM EMRE ÇORAK 2933338 TRY 7,3333
SERKAN İSMAİLOĞLU 2933338 TRY 7,3333
TOPLAM 40000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889947
BIST
17:001.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:007,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:009,5180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:00466,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,96
|Açılış
|: 466,17
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:00
|RODRG
|14,08
|2.623.999
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.676.423
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|90.286.235
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|60.189.290
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.787.224
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,98
|3.785.517.943
|% 1,27
|
|KRDMD
|5,11
|3.182.002.665
|% 3,86
|
|GARAN
|9,13
|2.962.292.561
|% 0,88
|
|TUPRS
|92,50
|1.157.358.030
|% 2,66
|
|TSKB
|2,72
|1.143.759.050
|% 4,21
|
|KRDMD
|5,11
|3.182.002.665
|% 3,86
|
|TSKB
|2,72
|1.143.759.050
|% 4,21
|
|YKBNK
|3,00
|1.079.216.965
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|743.929.099
|% -1,89
|
|GARAN
|9,13
|2.962.292.561
|% 0,88
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9860
|7,9927
|% -0,16
|
|Euro
|9,5094
|9,5180
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,6227
|10,6760
|% -0,38
|
|Frank
|8,7359
|8,7885
|% -0,16
|
|Riyal
|2,1233
|2,1340
|% -0,22
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|5,85
|
|Altın Gr.
|465
|466
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|21,00
|
|Tam
|3.080
|3.160
|20,91
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|10,11
|
|Çeyrek
|747
|764
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,38
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:10TSGYO
Yüzde 5.57 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 621, 415 adet işlem
-
17:09KFEIN
Yüzde 4.77 oranında artışla 18.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 446, 075 adet işlem
-
17:07BFREN
Yüzde 5.51 oranında artışla 1, 414.80 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 896 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 1, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 30, 537.00 milyon TL de
-
17:06FMIZP
Yüzde 6.68 oranında artışla 148.60 lira fiyatla işlem gören hissede 915, 312 adet işlem