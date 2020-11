***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu - Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri - Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMİN SAZAK 30659075 TRY 76,6477
MERT YILMAZ 2933338 TRY 7,3333
ARNT GÜVEN SAZAK 151378 TRY 0,3784
AYŞE ÖZTAN 151378 TRY 0,3784
TÜLİN SAZAK 151378 TRY 0,3784
RIZA KAAN FERHATOĞLU 86777 TRY 0,2169
İBRAHİM EMRE ÇORAK 2933338 TRY 7,3333
SERKAN İSMAİLOĞLU 2933338 TRY 7,3333
TOPLAM 40000000 TRY 100