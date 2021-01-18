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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.01.2021 15:17



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
RIZA KAAN FERHATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici GENEL KOORDİNATÖR 0.2169
VESİLE ŞARLIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0
İBRAHİM EMRE ÇORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı 7.3333
MERT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist KAS Birim Yöneticisi 7.3333




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903028


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YGYO 1,98 12.287.638 % 10,00  
KONTR 33,66 207.219.789 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.889.597 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.889.597 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.889.597 % 10,00  
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Riyal 1,9938 2,0038 % 0,58  
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17:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 9,83  
Altın Gr. 443 443 5,28  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 24,87 24,90 0,18  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 54,91 54,91 -0,19  
Seans Raporu 17:29
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