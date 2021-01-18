***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2021 15:17
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
RIZA KAAN FERHATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici GENEL KOORDİNATÖR 0.2169
VESİLE ŞARLIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0
İBRAHİM EMRE ÇORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı 7.3333
MERT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist KAS Birim Yöneticisi 7.3333
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903028
BIST
17:311.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 25,89
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.552
En Düşük
1.509
17:317,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:319,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:31442,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,90
|Açılış
|: 442,72
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:29
|YGYO
|1,98
|12.287.638
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.219.789
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.334.426
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.716.936
|% -5,95
|
|SILVR
|9,49
|29.254.030
|% -5,76
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.457.328.214
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.224.419.875
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|993.510.386
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|835.570.238
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|416.676.304
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|531.121.128
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5040
|% 0,61
|
|Euro
|9,0514
|9,0586
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,33
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% 0,58
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|9,83
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|-0,19
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:41OZBAL
Yüzde 6.81 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 458 adet işlem
-
17:40CEMTS
Yüzde 8.26 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 369, 988 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, TAVHL
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 67 artarak (% 1.15 ) 1, 373
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATEK, BRKSN, KRONT, MERIT, PSDTC, AYGAZ, POLTK, DNISI, YESIL, GOLTS