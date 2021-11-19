***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.11.2021 14:20
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMİN SAZAK 45988614 TRY 76,6477
MERT YILMAZ 4400006 TRY 7,3333
ARNT GÜVEN SAZAK 227067 TRY 0,3784
AYŞE ÖZTAN 227067 TRY 0,3784
TÜLİN SAZAK 227067 TRY 0,3784
RIZA KAAN FERHATOĞLU 130167 TRY 0,2169
İBRAHİM EMRE ÇORAK 4400006 TRY 7,3333
SERKAN İSMAİLOĞLU 4400006 TRY 7,3333
TOPLAM 60000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978722
BIST
17:251.743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:2511,1345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0985
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:2512,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0481
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:25661,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,68
|Açılış
|: 661,18
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:25
|FRIGO
|2,86
|31.654.482
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.333.418
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.808.012
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|102.603.027
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,98
|469.107.474
|% -9,86
|
|DOCO
|940,00
|61.137.642
|% -7,44
|
|PGSUS
|94,20
|410.354.991
|% -6,73
|
|TAVHL
|28,16
|317.719.160
|% -5,19
|
|THYAO
|17,22
|2.387.749.502
|% -4,33
|
|KRDMD
|8,29
|2.159.287.327
|% 5,74
|
|GARAN
|12,20
|1.778.887.829
|% -0,33
|
|YKBNK
|3,56
|1.470.117.356
|% -1,11
|
|SISE
|11,23
|1.248.527.972
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,56
|1.470.117.356
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,29
|2.159.287.327
|% 5,74
|
|ODAS
|1,60
|330.228.238
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|285.970.527
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|186.066.148
|% -0,93
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0962
|11,1345
|% 0,89
|
|Euro
|12,5413
|12,6127
|% 0,38
|
|Sterlin
|14,8539
|14,9283
|% -0,03
|
|Frank
|11,9006
|11,9722
|% 0,15
|
|Riyal
|2,9416
|2,9564
|% 0,24
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|661
|661
|0,69
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 87 kaybederek (% -0.15 ) 1, 904
-
17:37XU100
Endeks 1, 741 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 25, 524.00 milyon TL de
-
17:37BERA
Yüzde 9.94 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 666, 677 adet işlem
-
17:36NIBAS
Yüzde 6.30 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 170, 345 adet işlem
-
17:35NIBAS
Yüzde 6.01 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 129, 374 adet işlem