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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.11.2021 14:20
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMİN SAZAK 45988614 TRY 76,6477
MERT YILMAZ 4400006 TRY 7,3333
ARNT GÜVEN SAZAK 227067 TRY 0,3784
AYŞE ÖZTAN 227067 TRY 0,3784
TÜLİN SAZAK 227067 TRY 0,3784
RIZA KAAN FERHATOĞLU 130167 TRY 0,2169
İBRAHİM EMRE ÇORAK 4400006 TRY 7,3333
SERKAN İSMAİLOĞLU 4400006 TRY 7,3333
TOPLAM 60000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978722


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BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 2,86 31.654.482 % 10,00  
SANFM 29,06 27.333.418 % 9,99  
TETMT 209,50 9.475.162 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
PRKAB 49,22 68.808.012 % 9,96  
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17:25 Alış Satış %  
Dolar 11,0962 11,1345 % 0,89  
Euro 12,5413 12,6127 % 0,38  
Sterlin 14,8539 14,9283 % -0,03  
Frank 11,9006 11,9722 % 0,15  
Riyal 2,9416 2,9564 % 0,24  
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17:25 Alış Satış %  
Altın Gr. 661 661 0,69  
Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Seans Raporu 17:25
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