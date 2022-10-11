***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2022 11:22
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
RIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Koordinatör
METE MUZAFER BIÇAKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
OĞUZHAN BÜYÜKBAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
FİGEN ÖZAVCI GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
MERT YILMAZ Kas Birim Yöneticisi-Yönetim kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Kas Birim Yöneticisi-Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070658
BIST
14:243.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,51
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:2418,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:2418,1057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0763
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:24996,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 996,98
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ERCB
|46,72
|48.042.250
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|ESCAR
|51,90
|11.201.954
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,78
|61.892.757
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.067.451
|% 9,84
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.699.979
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.331.327
|% -9,94
|
|MARTI
|4,10
|67.389.456
|% -8,89
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|85,95
|2.656.696.897
|% -0,23
|
|SASA
|86,30
|2.012.215.059
|% 0,64
|
|PETKM
|15,04
|2.008.310.066
|% 3,30
|
|ASELS
|32,44
|1.296.028.833
|% -1,04
|
|EKGYO
|4,34
|1.143.045.975
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.143.045.975
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,73
|247.057.806
|% 1,17
|
|PETKM
|15,04
|2.008.310.066
|% 3,30
|
|AKFGY
|4,12
|429.772.699
|% 8,14
|
|ODAS
|7,90
|815.457.884
|% 4,91
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5685
|18,5951
|% 0,10
|
|Euro
|18,0934
|18,1057
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,5235
|20,6265
|% 0,21
|
|Frank
|18,5735
|18,6853
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,06
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-0,04
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-33,00
|
|Tam
|6.713
|6.763
|-18,00
|
|Yarım
|3.271
|3.307
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-2,11
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:39NTGAZ
Yüzde 9.17 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 409, 498 adet işlem
-
14:38MSGYO
Yüzde 4.01 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 617, 947 adet işlem
-
14:37FENER
Yüzde 5.53 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 865 adet işlem
-
14:36ALMAD
Yüzde 4.81 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 239 adet işlem
-
14:35BUCIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 086, 628 adet işlem