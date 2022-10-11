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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2022 11:22
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
RIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Koordinatör
METE MUZAFER BIÇAKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
OĞUZHAN BÜYÜKBAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
FİGEN ÖZAVCI GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
MERT YILMAZ Kas Birim Yöneticisi-Yönetim kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Kas Birim Yöneticisi-Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070658


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BIST En Aktif Hisseler14:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 46,72 48.042.250 % 9,98  
COSMO 57,30 3.157.975 % 9,98  
ESCAR 51,90 11.201.954 % 9,91  
YAYLA 4,78 61.892.757 % 9,89  
HUNER 6,25 141.067.451 % 9,84  
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14:24 Alış Satış %  
Dolar 18,5685 18,5951 % 0,10  
Euro 18,0934 18,1057 % 0,42  
Sterlin 20,5235 20,6265 % 0,21  
Frank 18,5735 18,6853 % 0,37  
Riyal 4,9315 4,9562 % 0,06  
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14:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.668 1.668 -0,04  
Altın Gr. 997 997 0,23  
Cumhuriyet 6.679 6.780 -33,00  
Tam 6.713 6.763 -18,00  
Yarım 3.271 3.307 -8,00  
Çeyrek 1.638 1.654 -3,00  
Gümüş.Ons 19,36 19,39 -0,24  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 -0,17  
B. Petrol 94,08 94,08 -2,11  
Seans Raporu 14:24
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