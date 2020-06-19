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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.06.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/06/2020
Karar Sayısı
2020-24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 19.06.2020 KARAR SAYISI  : 2020-24   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 01/01/2020-31/03/2020  ara  hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolar ve  faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.           b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir eksiklik  içermemektedir.           c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 31.03.2020 tarihli konsolide finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu ,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.                 Beyan ederiz.                      Rıza Kaan FERHATOĞLU                                 Vesile ŞARLIOĞLU Genel Koordinatör-Yönetim Kurulu Başkan Vekili       Genel Müdür- Yönetim Kurulu Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852088


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Cumhuriyet 2.493 2.508 21,80  
Tam 2.558 2.572 20,40  
Yarım 1.246 1.258 10,90  
Çeyrek 625 630 5,40  
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Gümüş Gr. 3,89 3,89 0,06  
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