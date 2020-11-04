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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.11.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2020
Karar Sayısı
2020-62
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 04/11/2020
KARAR SAYISI  : 2020-62
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
                                              a) 01/01/2020-30/09/2020  ara  hesap dönemine ait Konsolide  Finansal tablolar ve  faaliyet  raporu tarafımızdan incelenmiştir.
  
 
  
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporu önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir  eksiklik  içermemektedir.
  
 
  
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre  hazırlanmış 30.09.2020  tarihli konsolide finansal  tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı  ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu  işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal  durumunu ,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
  
 
  
      Beyan ederiz.
 
 
 
 
 
 
 
                     Rıza Kaan  FERHATOĞLU                                  Vesile ŞARLIOĞLU
Genel Koordinatör-Yönetim Kurulu Başkan Vekili       Genel Müdür- Yönetim Kurulu Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886203


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