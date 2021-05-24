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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

24.05.2021 10:40



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/05/2021
Karar Sayısı
2021-26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 24.05.2021
KARAR SAYISI  : 2021-26
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI  
                          a) 01/01/2021-31/03/2021  ara  hesap dönemine ait Konsolide  Finansal tablolar ve  faaliyet  raporu tarafımızdan incelenmiştir.    
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporu önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir  eksiklik  içermemektedir.   
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre  hazırlanmış 31.03.2021  tarihli konsolide finansal  tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı  ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu  işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal  durumunu ,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.  
  
      Beyan ederiz.
 
 
Rıza Kaan FERHATOĞLU      
Genel Koordinatör-Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Vesile ŞARLIOĞLU                 
Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkan  Vekili
 
 
                                                  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937398


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Çeyrek 809 828 3,25  
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Gümüş Gr. 7,46 7,47 0,01  
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