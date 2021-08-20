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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

20.08.2021 16:16



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/08/2021
Karar Sayısı
33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     KARAR TARİHİ : 20/08/2021
KARAR SAYISI  : 2021-33
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01/01/2021-30/06/2021   hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolar ve  faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.
 
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir eksiklik  içermemektedir.
 
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 30.06.2021  tarihli konsolide finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu ,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
  
Beyan ederiz.
 
 
RIZA KAAN FERHATOĞLU            GENEL KOORDİNATÖR-YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 
 
 
VESİLE ŞARLIOĞLU                     GENEL MÜDÜR- YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959682


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