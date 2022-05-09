Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.05.2022 15:13
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
2022-30
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                          
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 09/05/2022
KARAR SAYISI  : 2022-30
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01/01/2022-31/03/2022   hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolar ve  faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.
 
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir eksiklik  içermemektedir.
 
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 31.03.2022  tarihli konsolide finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu ,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
  
Beyan ederiz.
 
 
RIZA KAAN FERHATOĞLU             GENEL KOORDİNATÖR-YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 
 
 
VESİLE ŞARLIOĞLU                         GENEL MÜDÜR- YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027757


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.490
Değişim :  0,99% |  24,46
Açılış :  2.478  
Önceki Kapanış :  2.466  
En Yüksek
2.495 En Düşük
2.478
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNLSN 13,99 84.324.999 % 9,98  
PKENT 229,40 71.317.220 % 9,97  
UFUK 45,88 3.281.190 % 9,97  
ACSEL 46,80 14.969.442 % 9,96  
IMASM 24,12 17.431.645 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2252 15,2370 % 1,01  
Euro 16,0831 16,1070 % 1,04  
Sterlin 18,6745 18,7682 % 0,71  
Frank 15,2432 15,3350 % 0,83  
Riyal 4,0470 4,0673 % 0,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 -11,09  
Altın Gr. 903 903 3,87  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,54 21,56 -0,26  
Gümüş Gr. 10,56 10,58 0,00  
B. Petrol 103 103 -2,67  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru