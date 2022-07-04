***MSGYO* *ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.07.2022 09:34
***MSGYO******ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARSAN, MSGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1 TL Teorik Fiyat: 3,71 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MSGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1060208 TL Teorik Fiyat: 4,124 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040990
BIST
10:172.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 26,37
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.471
En Düşük
2.456
10:1716,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0539
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:1717,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0599
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5454
En Düşük
17,4493
10:17976,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 976,55
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:15
|OYAYO
|9,33
|1.419.766
|% 7,86
|
|LINK
|31,80
|3.056.443
|% 6,35
|
|DYOBY
|13,27
|20.072.900
|% 6,16
|
|DERHL
|9,21
|4.893.567
|% 5,74
|
|KLKIM
|23,02
|11.232.596
|% 5,69
|
|CANTE
|39,88
|15.265.635
|% -9,69
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|MAKIM
|15,75
|13.183.147
|% -2,66
|
|FONET
|12,15
|1.566.739
|% -2,57
|
|MZHLD
|90,70
|1.814.446
|% -2,53
|
|THYAO
|49,54
|429.423.511
|% 0,49
|
|KOZAL
|190,80
|279.334.583
|% 2,03
|
|EREGL
|26,80
|146.314.589
|% -0,96
|
|SISE
|21,52
|132.516.513
|% 0,84
|
|TOASO
|63,95
|127.507.909
|% 4,32
|
|EKGYO
|2,84
|77.929.327
|% 1,07
|
|ODAS
|2,91
|50.295.332
|% 0,69
|
|ADESE
|0,74
|11.403.705
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,45
|54.564.928
|% 0,91
|
|TSKB
|2,07
|23.915.674
|% 0,98
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7882
|16,8131
|% 0,35
|
|Euro
|17,5299
|17,5497
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,2622
|20,3639
|% 0,27
|
|Frank
|17,4281
|17,5331
|% 0,22
|
|Riyal
|4,4567
|4,4791
|% 0,12
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,67
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.526
|6.610
|20,00
|
|Yarım
|3.194
|3.232
|10,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,06
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:30KMPUR
Yüzde 4.14 oranında artışla 35.20 lira fiyatla işlem gören hissede 746, 634 adet işlem
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10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 59 artarak (% 0.93 ) 2, 680
-
10:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:29XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 3, 062.00 milyon TL de