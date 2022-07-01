***MSGYO* *ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.07.2022 16:54
***MSGYO******ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN, MSGYO
04.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ARSAN TEKSTIL ARSAN 0,1 0,1
MISTRAL GMYO MSGYO 0,1060208 0,1060208
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040733
BIST
17:152.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 41,32
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:1516,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0678
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:1517,3924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1350
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
17:15969,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 969,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ISSEN
|28,16
|60.269.715
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,60
|51.960.667
|% 9,28
|
|OZKGY
|6,01
|47.640.682
|% 9,07
|
|OZKGY
|6,01
|47.640.682
|% 9,07
|
|KOZAL
|185,30
|1.244.130.153
|% 9,00
|
|RTALB
|7,00
|121.913.995
|% -6,17
|
|GLRYH
|3,21
|38.617.357
|% -5,87
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,34
|24.145.262
|% -4,69
|
|VAKKO
|14,50
|18.574.231
|% -3,59
|
|THYAO
|49,06
|4.701.281.093
|% 4,83
|
|SISE
|21,34
|1.705.874.908
|% -0,74
|
|KOZAL
|185,30
|1.244.130.153
|% 9,00
|
|EREGL
|27,12
|1.098.628.922
|% -0,07
|
|TUPRS
|270,30
|915.504.080
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,76
|536.635.919
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,44
|577.857.216
|% 2,54
|
|ODAS
|2,91
|332.162.143
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,54
|455.963.387
|% 3,65
|
|THYAO
|49,06
|4.701.281.093
|% 4,83
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7588
|16,7657
|% 0,40
|
|Euro
|17,3723
|17,3936
|% -0,76
|
|Sterlin
|20,0396
|20,1401
|% -1,13
|
|Frank
|17,3521
|17,4566
|% -0,33
|
|Riyal
|4,4535
|4,4758
|% 0,42
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-4,92
|
|Altın Gr.
|968
|969
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.473
|6.565
|-25,00
|
|Yarım
|3.168
|3.210
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.605
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,29
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,33
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:28XU100
Endeks 2, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 24, 380.00 milyon TL de
-
17:28IPEKE
Yüzde 6.96 oranında artışla 17.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 748, 798 adet işlem
-
17:27KIMMR
Yüzde 4.71 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 634, 395 adet işlem
-
17:26ECZYT
Yüzde 6.74 oranında artışla 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 401 adet işlem
-
17:25PEKGY
Yüzde 8.77 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 781, 696 adet işlem