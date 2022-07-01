***MSGYO* *ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MSGYO******ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARSAN, MSGYO04.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARSAN TEKSTIL ARSAN 0,1 0,1MISTRAL GMYO MSGYO 0,1060208 0,1060208Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040733BIST