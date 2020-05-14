***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 12:07
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844903
BIST
12:48100.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 165,41
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.564
12:486,9658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
12:487,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
12:48384,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 384,78
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.863.498
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|ALKIM
|19,27
|69.700.220
|% 9,99
|
|POLTK
|125,10
|134.881
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|122.560.383
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|53.607.647
|% -9,97
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.947.752
|% -9,63
|
|ASELS
|29,26
|859.238.602
|% 2,09
|
|ECILC
|6,48
|396.733.743
|% 8,72
|
|GARAN
|7,81
|330.871.018
|% -1,14
|
|SASA
|9,43
|235.356.622
|% 3,63
|
|KRDMD
|2,47
|211.134.289
|% 1,23
|
|KRDMD
|2,47
|211.134.289
|% 1,23
|
|ECILC
|6,48
|396.733.743
|% 8,72
|
|TSKB
|1,02
|56.206.894
|% -1,92
|
|YGYO
|0,64
|34.503.598
|% 8,47
|
|YKBNK
|2,17
|109.343.285
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4849
|8,5275
|% -0,29
|
|Frank
|7,1317
|7,1746
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,33
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-3,90
|
|Tam
|2.546
|2.580
|-4,00
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-2,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,59
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|1,08
|