***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 14:40
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904420
BIST
14:501.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:507,3515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0531
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3503
14:508,9294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0704
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9248
14:50439,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,46
|Açılış
|: 439,06
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler14:50
|MAALT
|254,20
|41.930.940
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|137.916.123
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.353.914
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.856.515
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.916.993
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,50
|1.435.977.257
|% 1,21
|
|GARAN
|9,60
|1.315.897.389
|% 0,63
|
|KOZAL
|121,00
|990.271.765
|% -0,33
|
|KARSN
|5,44
|800.402.346
|% 4,62
|
|KRDMD
|6,87
|626.460.317
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,50
|1.435.977.257
|% 1,21
|
|TSKB
|1,93
|502.454.696
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,53
|388.050.521
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,54
|353.661.631
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,48
|401.929.575
|% 3,77
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3493
|7,3515
|% -0,72
|
|Euro
|8,9249
|8,9294
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,0474
|10,0978
|% -0,43
|
|Frank
|8,2639
|8,3137
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% -0,45
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-3,04
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,13
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,67
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|0,24
|
Seans Raporu
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