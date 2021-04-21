***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:09
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930082
BIST
16:251.328
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -36,89
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.328
16:258,1833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0761
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:259,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0710
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:25468,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,14
|Açılış
|: 468,96
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.708.121
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.188.183
|% 9,52
|
|BJKAS
|9,00
|11.338.335
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.566.196
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.941.098
|% -9,99
|
|OSMEN
|24,70
|947.054
|% -9,99
|
|EREGL
|18,20
|888.437.606
|% -0,16
|
|PETKM
|6,40
|872.515.924
|% -2,59
|
|GARAN
|6,96
|804.028.965
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,00
|521.047.554
|% -2,78
|
|THYAO
|10,84
|428.690.713
|% -2,87
|
|YKBNK
|2,06
|325.932.286
|% -2,83
|
|PETKM
|6,40
|872.515.924
|% -2,59
|
|GARAN
|6,96
|804.028.965
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|166.811.902
|% -1,63
|
|ODAS
|2,45
|223.878.409
|% -9,93
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1761
|8,1821
|% 0,92
|
|Euro
|9,8297
|9,8384
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,3323
|11,3891
|% 0,55
|
|Frank
|8,8721
|8,9255
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1742
|2,1851
|% 0,86
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|7,47
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|-1,42
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:37GLRYH
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 399, 354 adet işlem
-
16:36GARFA
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 749 adet işlem
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 37 kaybederek (% -1.64 ) 1, 399
-
16:35XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 43 altında . İşlem hacmi 10, 886.00 milyon TL de
-
16:35ARSAN
Yüzde -9.33 oranında düşüşle 8.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 041, 541 adet işlem