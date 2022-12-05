***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:03
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084173
BIST
11:204.892
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -71,39
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:2018,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:2019,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0379
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:201.078,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.078,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:18
|GLCVY
|31,68
|52.001.860
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|271.013.175
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|78.042.940
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|548.543.930
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|92.036.076
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|41.844.771
|% -9,97
|
|YESIL
|4,44
|7.449.654
|% -9,94
|
|PRDGS
|12,83
|40.825.740
|% -9,33
|
|THYAO
|128,80
|3.695.360.040
|% 0,39
|
|KRDMD
|15,08
|2.107.802.557
|% 2,17
|
|EREGL
|40,62
|1.659.060.725
|% -1,93
|
|TUPRS
|478,40
|1.116.354.922
|% -0,56
|
|KOZAL
|384,50
|1.108.100.688
|% -1,91
|
|EKGYO
|7,16
|1.013.544.947
|% 0,28
|
|KRDMD
|15,08
|2.107.802.557
|% 2,17
|
|ADESE
|1,80
|203.453.242
|% 6,51
|
|SKBNK
|2,68
|211.813.705
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,26
|710.698.089
|% -1,72
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6369
|% 0,01
|
|Euro
|19,6533
|19,6650
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8175
|22,9319
|% -0,01
|
|Frank
|19,8380
|19,9575
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,37
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.210
|7.270
|-4,00
|
|Yarım
|3.497
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,24
|