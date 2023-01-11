***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:18
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100130
BIST
15:114.851
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -137,36
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:1118,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:1120,1576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:111.136,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.136,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:07
|SDTTR
|56,65
|6.358.169
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.521.851
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.700.831
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,44
|290.468.329
|% 7,67
|
|GOZDE
|21,06
|349.614.706
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|24.929.949
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|368.873.016
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|27.410.426
|% -9,98
|
|THYAO
|129,70
|6.281.551.650
|% -1,14
|
|EREGL
|37,84
|4.481.536.591
|% -0,05
|
|ASELS
|55,20
|3.887.351.905
|% -5,07
|
|KOZAL
|548,70
|3.406.697.055
|% -2,54
|
|KRDMD
|17,88
|3.316.337.271
|% -1,43
|
|EKGYO
|8,40
|2.348.381.300
|% -1,18
|
|YKBNK
|9,06
|2.280.293.979
|% -4,93
|
|KRDMD
|17,88
|3.316.337.271
|% -1,43
|
|KATMR
|2,13
|354.716.016
|% -8,19
|
|SKBNK
|2,65
|443.200.401
|% -2,93
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7765
|18,7785
|% 0,03
|
|Euro
|20,1484
|20,1546
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,6972
|22,8110
|% -0,21
|
|Frank
|20,2040
|20,3258
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% -0,02
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.645
|7.760
|26,00
|
|Tam
|7.685
|7.741
|6,00
|
|Yarım
|3.733
|3.787
|3,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
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Seans Raporu
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