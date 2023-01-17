***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2023 11:38
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102762
BIST
15:195.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 58,41
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
15:1918,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
15:1920,3775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0447
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3788
En Düşük
20,2241
15:191.155,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.155,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler15:19
|PCILT
|32,78
|37.936.420
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|20.994.507
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.675.938
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.373.842
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.517.470
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.519,50
|68.635.589
|% -7,35
|
|MSGYO
|6,99
|40.493.907
|% -5,92
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,06
|8.466.869.993
|% 0,10
|
|KRDMD
|20,26
|8.392.533.095
|% 7,03
|
|THYAO
|145,10
|6.868.958.556
|% 0,48
|
|TUPRS
|558,80
|4.175.161.588
|% 3,42
|
|ASELS
|58,05
|3.036.944.459
|% 0,17
|
|KRDMD
|20,26
|8.392.533.095
|% 7,03
|
|EKGYO
|8,44
|2.906.610.008
|% 3,18
|
|EREGL
|41,06
|8.466.869.993
|% 0,10
|
|YKBNK
|9,65
|1.774.589.987
|% -0,82
|
|PETKM
|18,36
|2.639.194.068
|% 0,33
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7849
|18,7934
|% 0,04
|
|Euro
|20,3686
|20,3775
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,9713
|23,0865
|% 0,57
|
|Frank
|20,3064
|20,4288
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,01
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,65
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|7.808
|7.926
|12,00
|
|Tam
|7.845
|7.898
|-2,00
|
|Yarım
|3.822
|3.865
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.932
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,58
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|1,02
|