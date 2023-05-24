***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2023 15:56
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153372
BIST
15:594.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -51,63
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
15:5919,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0442
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9009
En Düşük
19,8142
15:5921,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1080
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5096
En Düşük
21,3426
15:591.266,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.266,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BURCE
|107,10
|131.866.353
|% 9,90
|
|IHEVA
|1,33
|12.041.423
|% 7,26
|
|CEMTS
|37,46
|112.012.027
|% 5,94
|
|PENGD
|4,80
|26.768.169
|% 4,80
|
|EMNIS
|33,48
|102.650
|% 4,17
|
|TATGD
|25,28
|163.122.157
|% -4,75
|
|GOODY
|16,69
|56.763.741
|% -4,36
|
|BJKAS
|12,29
|117.384.324
|% -4,13
|
|LOGO
|50,70
|25.961.060
|% -3,80
|
|SNPAM
|11,90
|112.881
|% -3,64
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|THYAO
|132,20
|1.899.969.292
|% -1,64
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|KCHOL
|72,85
|1.220.770.162
|% -3,00
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,22
|830.122.440
|% -0,96
|
|YKBNK
|8,72
|703.609.018
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8776
|19,9009
|% 0,22
|
|Euro
|21,4771
|21,5096
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7175
|% 0,13
|
|Frank
|21,9528
|22,0850
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2869
|5,3134
|% 0,21
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|6,08
|
|Cumhuriyet
|9.350
|9.593
|32,00
|
|Tam
|9.395
|9.652
|23,71
|
|Yarım
|4.646
|4.747
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.316
|2.366
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,01
|0,03
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|1,13
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem
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Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 942 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 4, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 28, 977.00 milyon TL de
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16:09ONCSM
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 788, 993 adet işlem