***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2023 15:11
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227705
BIST
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15:577.658
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,40
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5729,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0281
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0503
15:5732,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2726
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:571.910,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.910,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:57
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|149.357.183
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.916.278
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|GUBRF
|236,50
|984.991.464
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|27.790.118
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.200.661
|% -9,99
|
|THYAO
|241,80
|5.832.746.726
|% -0,04
|
|AKBNK
|39,24
|3.779.820.167
|% -1,75
|
|YKBNK
|20,78
|3.433.702.096
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,14
|3.367.090.033
|% 0,25
|
|TUPRS
|152,30
|2.338.025.078
|% 1,74
|
|YKBNK
|20,78
|3.433.702.096
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,14
|3.367.090.033
|% 0,25
|
|EKGYO
|7,12
|928.186.293
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,24
|3.779.820.167
|% -1,75
|
|BEGYO
|2,75
|259.349.764
|% 1,48
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1551
|29,1588
|% 0,10
|
|Euro
|32,1228
|32,1370
|% 0,86
|
|Sterlin
|36,7997
|36,9843
|% 0,34
|
|Frank
|33,8123
|34,0160
|% 0,65
|
|Riyal
|7,7531
|7,7920
|% 0,13
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|965,97
|970,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.206,46
|1.213,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,57
|78,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,34
|2.037,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:57
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16:11EUREN
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