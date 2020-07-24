***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.07.2020 17:44
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Doğan Atay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861690
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,04
|Açılış
|: 418,25
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7281
|8,7719
|% 0,44
|
|Frank
|7,3935
|7,4380
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|12,86
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.748
|24,60
|
|Tam
|2.807
|2.826
|31,60
|
|Yarım
|1.362
|1.379
|12,40
|
|Çeyrek
|683
|691
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,46
|
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