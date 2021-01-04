***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.01.2021 09:17
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896514
BIST
12:071.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,51
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.496
En Düşük
1.479
12:077,3710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0589
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:079,0631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 9,0550
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|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
9,0005
12:07458,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,46
|Açılış
|: 458,44
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|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:07
|NIBAS
|57,20
|17.462.287
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.150.779
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.434.813
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.384
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.313.729
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|CLEBI
|166,40
|54.040.967
|% -8,83
|
|GLRYH
|10,11
|5.294.663
|% -6,99
|
|VKING
|8,40
|6.524.534
|% -6,67
|
|GUBRF
|82,65
|789.504.456
|% -3,95
|
|KOZAL
|104,00
|647.752.296
|% 7,55
|
|GARAN
|10,44
|556.106.823
|% 0,68
|
|SISE
|7,39
|510.309.297
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,22
|507.712.641
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,22
|507.712.641
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,16
|455.362.774
|% 2,60
|
|TSKB
|1,82
|228.875.300
|% 2,25
|
|SKBNK
|1,56
|166.553.400
|% 3,31
|
|KARSN
|3,50
|364.301.001
|% 7,69
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3672
|7,3710
|% -0,79
|
|Euro
|9,0553
|9,0631
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0642
|10,1147
|% -0,62
|
|Frank
|8,3454
|8,3957
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9597
|1,9696
|% -0,75
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|35,80
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|37,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|35,65
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|17,24
|
|Çeyrek
|733
|750
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,17
|
|B. Petrol
|53,13
|53,13
|1,33
|